Lo hanno convinto a lasciare Napoli: Conte taglia i ponti con gli azzurri | Lo aspetta una vera big

Conte non ha gradito la partenza di Kvara, la rottura con la proprietà del Napoli è insanabile, pronto a lasciare il club

Antonio Conte è in corsa per vincere il campionato anche al timone del Napoli. A nove giornate dal termine la vetta, occupata dall’Inter, dista tre punti e il calendario sembra aiutare i partenopei. Dopo il rientro dalla sosta per le gare delle Nazionali, ci sarà due match verità, prima al Maradona contro un Milan in ripresa e poi a Bologna, al cospetto dei lanciati emiliani, guidati da Vincenzo Italiano.

Una volta superati questi due scogli, gli azzurri si troveranno di fronte club in lotta per evitare la retrocessione o senza obiettivi, con la possibilità di un bottino pieno che potrebbe risultare decisivo nel rush finale.

Un Napoli che sta vivendo un periodo complicato, con una flessione preoccupante. Un solo successo nelle ultime sette ha fatto perdere la testa della graduatoria agli uomini di Conte che non ha saputo trovare la giusta soluzione alla fulminea partenza di Kvara.

Il talento georgiano ha deciso di trasferirsi a Parigi durante la finestra di riparazione di gennaio, lasciando così il capoluogo campano, e la dirigenza non è stata in grado di individuare sul mercato un sostituto degno di nota.

Conte non ha tollerato l’addio di Kvara, pronto ad andarsene da Napoli

Antonio Conte sta dando spazio a Giacomo Raspadori, in grado di formare una coppia di centravanti complementare con Romelu Lukaku ma manca l’imprevedibilità di Kvara, capace di scardinare anche le difese più arcigne e chiuse.

Il tecnico ha criticato i mancati investimenti di Aurelio De Laurentiis, rendendosi conto di trovarsi di fronte a un progetto che non punta ad alzare l’asticella, affidando alla sua bravura e capacità di motivare lo spogliatoio le speranze di successo.

Conte sarebbe stato convinto dal presidente a firmare per la prossima stagione

Per questo motivo lo youtuber Gobbotoscano tuona su X un tweet in cui parla di una telefonata tra Conte e Andrea Agnelli, dalla quale sarebbe emersa la volontà di tornare alla Juventus, con Thiago Motta destinato a fare le valigie, così come l’attuale dirigente sportivo Cristiano Giuntoli.

Nel caso in cui tale suggestione dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un incredibile ritorno a casa per l’ex giocatore e artefice del primo dei nove scudetti consecutivi vinti dai bianconeri lo scorso decennio.