Non resta neanche con lo scudetto: amore mai sbocciato tra Napoli e Conte | Punta ad allenare un altro top club italiano

Sarebbe ai minimi storici il rapporto tra il tecnico leccese e la società partenopea, con un altro top club alla finestra.

Un contratto triennale, con altre due stagioni davanti da affrontare, quindi, a otto milioni di euro a stagione, bonus compresi, una squadra che è tornata ad essere competitiva e a lottare per lo Scudetto, dopo il disastroso decimo posto di un anno fa. Un campionato che, male che vada, porterà il ritorno del Napoli in Champions League.

Insomma, tutti elementi che lasciano presagire come, l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, possa essere ancora lunga e duratura, ma soprattutto sia ancora all’inizio. Eppure, secondo molte fonti e diverse indiscrezioni delle ultime ore, non sarà così ed il tecnico leccese sarebbe già pronto a dire addio al club azzurro al termine di questo campionato.

Questo, secondo alcuni, dovrebbe avvenire a prescindere e, quindi, al netto di un possibile Scudetto, al momento molto difficile, ma che comunque resta probabile, vista la classifica attuale e i soli tre punti di distacco dall’Inter capolista. Anche qualora dovesse arrivare il quarto successo nel campionato italiano della storia del Napoli, quindi, Antonio Conte è pronto a dire addio.

Alla base di questa scelta e di questa decisione, che sarebbe soprattutto dell’allenatore ex Inter e Chelsea, ci sarebbe il rapporto ormai logoro con il Presidente Aurelio De Laurentiis a causa di alcune decisioni della società che non sono piaciute a Conte e che il tecnico salentino non è riuscito a mandare giù.

Conte via dal Napoli anche con lo Scudetto

Decisioni non contestate, né criticate ufficialmente da parte di Antonio Conte che, per questi ultimi mesi di stagione, avrebbe scelto una sorta di patto di non belligeranza per evitare di gettare benzina sul fuoco e non rovinare l’ambiente in vista del rush finale di un campionato che comunque potrebbe portare ancora qualcosa di storico e insperato.

Nel silenzio di Antonio Conte, però, c’è ben altro che consenso e approvazione. Secondo alcuni esperti, addetti ai lavori ed opinionisti, infatti, all’allenatore non è scesa giù la cessione di Kvaratskhelia, ma soprattutto la decisione della società di non sostituirlo con calciatori di prima fascia nel mercato di gennaio. Una scelta che avrebbe deluso tantissimo il tecnico leccese e che pian piano lo avrebbe fatto allontanare dal Napoli.

Il futuro di Conte: via da Napoli, lo aspetta la Juve

Decisione, quella di lasciare il club azzurro, che sarà comunicata soltanto a giochi fatti in campionato e quindi nei prossimi mesi. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ovviamente, e ciò di cui stiamo parlando è basato soltanto su alcune voci. Queste ultime, però, si fanno sempre più insistenti e parlano addirittura di un clamoroso ritorno di Antonio Conte al suo primo amore, quella Juventus, che dopo il fallimento Thiago Motta, lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Su X, il presunto divorzio di Conte con il Napoli già a fine stagione, con un contemporaneo passaggio, anzi ritorno, alla Juventus, è dato quasi per certo e sono diversi gli utenti che postano il tal senso. Qualcuno ha ripreso le parole dell’ex allenatore, Giovanni Galeone che, proprio alla radio napoletana, Kiss Kiss, avrebbe riferito quanto segue: “Alla Juventus la storia di Antonio Conte non è finita. Anche con la vittoria dello scudetto a Napoli non è detto che resti”.