“Gli restano solo due settimane”: Sinner, la diagnosi parla chiaro | L’azzurro ha smesso di lottare

Notizia importante e che scuote l’ambiente tennistico italiano e internazionale. Ora, arriva anche l’ufficialità.

Il caso Clostebol che lo ha coinvolto continua a far discutere e ci sono ancora diversi tennisti importanti, o personaggi sportivi rilevanti, che prendono una posizione netta e si schierano al suo fianco o lo criticano apertamente, asserendo che abbia ricevuto un occhio di riguardo dagli organi competenti.

Nel frattempo, però, Jannik Sinner, tennista numero uno al Mondo nel ranking Atp, dopo aver ricevuto dalla WADA una squalifica di tre mesi, cominciata lo scorso 9 febbraio e che si concluderà il prossimo 4 maggio, ne sta approfittando per curare la sua condizione fisica e continuare a migliorare con allenamenti specifici.

Al momento si trova a Monte Carlo dove, lontano da occhi indiscreti, notizie di gossip e scoop sulla sua vita privata, sta lavorando sodo per tornare ancora più forte di prima e per essere già pronto per gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma, primo torneo a cui dovrebbe partecipare dopo il suo rientro.

Dopo il torneo di casa, però, sarà tempo di grandi sfide e comincerà l’avvicinamento ai tre grandi Slam che restano da qui a fine stagione. Sinner, infatti, dopo aver conquistato gli Australian Open a gennaio, punta al Roland Garros, Wimbledon e Us Open e vuole arrivare ai tre grandi appuntamenti al meglio della forma e della condizione.

Ranking Atp, occasione persa per Zverev

Tre mesi di stop dalle attività ufficiali e agonistiche, però, sono davvero tante e la paura principale del tennista altoatesino era quella di perdere la testa della classifica Atp. Cosa che fin qui è stata scongiurata e che, quasi sicuramente, non avverrà fino al suo rientro in campo.

Il suo avversario più temibile da questo punto di vista, infatti, il tedesco Zverev, ha perso l’ennesima occasione di avvicinarsi all’asso azzurro, venendo eliminato agli ottavi di finale del torneo in corso di svolgimento a Miami.

Ranking Atp, Sinner resta in testa altre due settimane

Si ferma, quindi, la corsa del tedesco all’ATP 1000 in Florida, con l’americano Arthur Fils che lo batte in rimonta per 1-2, superando anche un problema fisico accusato sul finire del primo parziale. Con la sconfitta del suo più diretto inseguitore, quindi, Jannik Sinner si garantisce altre due settimane in testa al ranking ATP.

Alexander Zverev, infatti, non potrà superare l’azzurro prima del torneo di Madrid, che si chiuderà domenica 4 maggio, proprio quando poi arriverà il momento del rientro ufficiale in campo di Sinner. L’attuale numero 1 al mondo è dunque ora sicuro di arrivare a 47 settimane consecutive in vetta alla classifica mondiale.