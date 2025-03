Motta, la Juve è già passato | Nuova panchina in A per l’ex bianconero: pronto a firmare il suo nuovo contratto

Thiago Motta dimentica la Juventus. L’ex tecnico bianconera ha già trovato una nuova squadra. Di nuovo in panchina dalla prossima estate.

Ingaggiato dalla Juventus lo scorso 12 giugno dopo aver condotto il Bologna in Champions League grazie al quinto posto ottenuto al termine della stagione 2023-2024, Thiago Motta ha purtroppo tradito miseramente tutte le aspettattive della vigilia, dimostrandosi tecnico ancora acerbo non pronto per una grande piazza come quella bianconera.

Contrattualizzato per tre anni dalla Vecchia Signora, che con lui alla guida aveva fin da subito creduto di poter tornare in lotta per quello scudetto che dalle parti della Continassa manca ormai da cinque anni, l’ex centrocampista di Inter e Paris Saint Germain ha invece deluso completamente dicendo addio al suo incarico dopo appena nove mesi.

Esonerato a campionato fermo, visto l’impegno in Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti, il tecnico classe ’82 ha pagato soprattutto le cocenti eliminazioni in Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana rimediate rispettivamente contro Psv Eindhoven, Empoli e Milan

Delusioni, queste rimediate nelle coppe, alle quali si aggiunge chiaramente il rendimento a dir poco altalenante fatto registrare fin dall’inizio in campionato dove, alla luce dell’attuale quinto posto, occorrerà un’inversione di marcia decisa e concreta per ottenere quantomeno la quarta posizione che, sebbene non abbastanza per salvare la stagione, va necessariamente conquistata per non restare fuori dalla fase campionato della prossima Champions League.

Thiago Motta, solo Bremer e Mbangula hanno salutato il tecnico dopo l’esonero

Ufficializzato ormai da diversi giorni, l’esonero di Thiago Motta non sembra aver smosso più di tanto le acque in casa Juventus. La situazione di gelo percepita particolarmente nel corso delle ultime uscite dei bianconeri è infatti rimasta inalterata anche in seguito alla scelta della società di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra il 42enne italo-brasiliano.

Molti alla Continassa non vedevano l’ora che l’ex Bologna e Spezia venisse mandato via, tra questi, per quanto possa sembrare strano per certi versi, anche la maggior parte dei giocatori i quali, ad eccezione di Mbangula e Bremer, non hanno dedicato alcun pensiero al classe ’82 che, arrivato tra lo scetticismo di molti è andato via portando con sé l’odio sportivo di tutti.

Thiago Motta al posto di Gasperini: l’ex Juventus tra i candidati alla panchina dell’Atalanta

Rimasto senza squadra dopo il recente esonero dalla Juventus, Thiago Motta potrebbe tornare in panchina prima del previsto stando a quanto emerso negli ultimi giorni. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb, l’ex tecnico bianconero potrebbe infatti prendere il posto di Gasperini all’Atalanta qualora questi dovesse decidere di porre fine alla sua esperienza alla guida della Dea.

Vista l’incertezza ruotante attorno alla permanenza a Bergamo dell’allenatore piemontese, la società orobica avrebbe iniziato a stilare una lista contenente i nomi di tutti i tecnici che potrebbero sedersi sulla panchina del Gewiss Stadium la prossima stagione. Una lista, all’interno della quale figurerebbero anche i nomi di Maurizio Sarri e Francesco Farioli, ai quali, come detto, si è aggiunto recentemente quello di Thiago Motta che, desideroso di ripartire quanto prima, non esiterebbe sicuramente un secondo a firmare per il club del presidente Percassi.