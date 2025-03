“Sta portando Klopp a…”: la Serie A accoglie l’ex Liverpool | Firma il contratto con un top club

Dopo un anno di stop il tecnico tedesco ex Liverpool e Borussia Dortmund potrebbe tornare ad allenare e sbarcare in Italia.

Il suo è stato definito un calcio Rock: bello, veloce, dannatamente aggressivo e allo stesso tempo vincente. La sua filosofia di calcio, unita alla sua personalità prorompente, decisa e magnetica, lo hanno per anni messo allo stesso livello di Pep Guardiola.

Proprio con il tecnico del Manchester City, ai tempi del Liverpool, ha dato vita a sfide interminabili e bellissime in Champions League e soprattutto in Premier, con partite memorabili, bellissime e testa a testa fino alla fine in campionato che hanno rappresentato la massima espressione del calcio europeo e mondiale per anni e anni.

Jurgen Klopp è stato sicuramente uno dei due tecnici più vincenti e amati dello scorso decennio ed è considerato il sogno proibito di tanti tifosi che avrebbero voluto vederlo sulla panchina della propria squadra del cuore. Per il momento, però, dopo l’era al Liverpool in cui ha vinto tutto, lui ha deciso di prendersi una pausa.

Non ha accettato alcuna proposta, anche quelle ricchissime, che provenivano da top squadre in giro per il Mondo, né tantomeno quelle delle Nazionali. Ha deciso, nel frattempo, di diventare consulente e di accasarsi alla RedBull che lo ha messo a capo del progetto tecnico delle proprie squadre, Lispia e Salisburgo su tutte.

Klopp, dalla RedBull al ritorno in panchina?

Il ruolo di consulente, supervisore e direttore tecnico, però, potrebbe stargli stretto e uno come lui, da un momento all’altro, potrebbe decidere di tornare alla carica in panchina. In Italia c’è una squadra, ma soprattutto i tifosi di questo club, che lo sognano e sperano che l’attuale allenatore possa convincerlo a sposare il progetto.

Parliamo della Roma, con Claudio Ranieri che, sicuro del fatto di non voler più allenare il club nella prossima stagione nonostante le tante richieste della società per una sua permanenza, sta cercando già un tecnico all’altezza della storia giallorossa, ma che soprattutto possa riportare in alto la squadra capitolina.

Roma, il sogno dei tifosi

Negli ultimi giorni, tra il serio ed il faceto, Ranieri ha smentito le voci che volevano Gasperini come principale indiziato per la panchina giallorossa, ma ha negato anche quelle che portavano a Mancini, Allegri e altri grandi nomi che si sono fatti e sono circolati in questi mesi. I tifosi romanisti, quindi, appreso ciò, hanno cominciato a sognare in grande.

Sui post social, soprattutto, ma in generale tra i tifosi giallorossi, infatti, sono state prese seriamente le parole di Ranieri che ha escluso la possibilità che a Roma possa arrivare uno dei tecnici citati e accostati dai media in questi mesi e qualcuno ha pensato all’arrivo di Jurgen Klopp che certamente sarebbe un sogno per tutto il popolo romanista e senza ombra di dubbio il preferito numero uno. In un post su X condiviso da un tifoso, accompagnato alla foto di Claudio Ranieri con una divisa ed un cappello da generale, si legge testualmente: “Sta portando Klopp alla Roma. Semplicemente Claudio Ranieri”.