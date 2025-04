30 milioni per convincerlo a firmare: altro che parametro zero | L’Inter ingaggia un top player

L’Inter sta pensando di chiudere in anticipo per il primo colpo della sessione estiva, Marotta lo ha messo da tempo nel mirino

Beppe Marotta ha dimostrato, nel corso della sua carriera da direttore sportivo, di sapere cogliere le occasioni che offre il mercato e ha ingaggiato più volte giocatori di qualità a parametro zero. Il centrocampo della Juventus trovò il proprio regista con Andrea Pirlo che fu scartato dal Milan e fece capire di avere ancora qualità da vendere con i bianconeri.

Anche nella sua attuale parentesi come uomo mercato dell’Inter non ha perso questa dote e la scorsa estate i principali innesti dello spogliatoio di Inzaghi sono arrivati dopo essersi svincolati dai rispettivi club.

Il centrocampo è stato rinforzato con uno dei giocatori più rappresentativi del Napoli che aveva vinto lo scudetto solo un anno prima e stiamo parlando del polacco Piotr Zielinski che si sta dimostrando molto utile nelle rotazioni e va verso la riconferma.

Come comprimario della coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, invece, è stato scelto Mehdi Taremi che aveva fatto molto bene tra le fila del Porto e aveva già maturato una certa esperienza in campo internazionale.

Le mosse dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo

L’iraniano non è certo della permanenza ad Appiano Gentile mentre sono certi della cessione sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. Oltre ai rientri dal prestito di Pio Esposito e di Valentin Carboni, che saranno valutati nel ritiro e che pptrebbero essere integrati in pianta stabile in prima squadra, Marotta ha messo nel mirino un nuovo attaccante.

Lui è Jonathan David che è uno dei bomber di Ligue 1, come confermano i 13 goal messi a segno nell’attuale campionato francese. Il canadese ha 25 anni e il 30 giugno si svincolerà.

Altro che parametro zero, se l’Inter vuole il bomber della Ligue 1 deve spendere circa 30 milioni

Grazie a un documento ottenuto in esclusiva da Sky Sport, è emerso che la punta chiede un ingaggio di 9 milioni di euro lordi a stagione, oltre ad altri 20 circa, compremsivi dei costi delle commissioni e di un bonus al momento della firma.

Numeri che testimoniano che l’eventuale arrivo di David implica un investimento economico importante che è comunque giustificato dall’ottima media realizzativa che sta avendo.