Un italiano alla guida del Milan | Furlani scioglie i dubbi sul nuovo allenatore: ecco chi prende il posto di Conceicao

Il Milan torna al Made in Italy. L’Ad Furlani ha sciolto gli ultimi dubbi sul nuovo allenatore. Svelato il nome della nuova guida rossonera.

Reduce dalla sconfitta esterna di domenica scorsa contro il Napoli di Antonio Conte, che l’ha fatto scivolare in nona posizione a meno nove dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League, il Milan di Gerry Cardinale inizia a guardare già con rassegnazione alla prossima stagione, visto il fallimento ormai evidente di quella corrente.

Iniziata con l’intento di lottare per lo scudetto della seconda stella ed essere quanto più protagonista possibile in Champions League, l’annata dei rossoneri si è purtroppo rivelata un continuo saliscendi, concretizzatosi, a questo punto, anche a causa di operazioni non proprio mirate in sede di calciomercato.

Se la vittoria della Supercoppa Italiana, conquistata in Arabia Saudita lo scorso 6 gennaio ai danni dell’Inter aveva fatto sperare in una seconda parte di stagione da protagonisti, nelle settimane successive Leao e compagni hanno purtroppo confermato l’esatto contrario mettendo in fila risultati altalenanti che, come detto, non hanno giovato alla loro classifica.

Al Diavolo ora non resta quindi che provare a vincere la Coppa Italia la quale, mancante dalle sue bacheche dal 2003, rappresenta non solo un modo per rendere meno amara la stagione, ma anche l’unica via ad oggi percorribile per giocare in Europa il prossimo anno.

Dopo i fallimenti di Fonseca e Conceicao, il Milan riparte da un tecnico italiano

Affidatasi inizialmente a Paulo Fonseca e, successivamente, all’attuale guida, Sergio Conceicao, il Milan è pronto a cambiare nuovamente allenatore, visti i fallimenti conclamati dei due tecnici portoghesi. Scelti, ovviamente, per condurre il Diavolo in alto, i due allenatori lusitani hanno purtroppo tradito miseramente le attese non riuscendo a condurre la squadra verso il conseguimento degli obiettivi fissati in estate dalla società.

Alla luce dei risultati decisamente non soddisfacenti, il club meneghino avrebbe quindi fatto comprendere, stando a quanto emerso nelle scorse ore, di voler affidare la panchina della prima squadra a un allenatore italiano che, attualmente legato a un’altra società, accetterebbe sicuramente volentieri un’eventuale proposta dell’ad Furlani.

Milan, spunta il nome di De Zerbi per il post Conceicao

Intenzionato, come detto, a ripartire con un nuovo allenatore dalla prossima estate, il Milan di Gerry Cardinale avrebbe iniziato a stilare una lista con i nomi dei possibili allenatori che potrebbero prendere il posto di Sergio Conceicao nei prossimi mesi. Lista, contenente già i nomi di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Cesc Fabregas ecc, all’interno della quale sarebbe stato recentemente inserito, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Roberto De Zerbi.

Attualmente legato all’Olympique Marsiglia, l’ex tecnico di Sassuolo e Brighton avrebbe infatti guadagnato parecchie posizioni nell’elenco delle possibili scelte del club rossonero che, desideroso di tornare subito in alto dopo l’anonima stagione 2024-2025, lo avrebbe già incontrato a Milano per valutare la fattibilità del legame. Al momento è chiaramente ancora presto per parlarne, ma l’ipotesi De Zerbi al Milan va certamente tenuta in considerazione.