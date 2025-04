Il rinnovo è saltato: Donnarumma lascia il Psg e torna in Serie A | Maglia numero 1 e titolarità fissa

Donnaruma lascia il Paris Saint Germain e torna in Serie A. Niente rinnovo col club francese. L’ex Milan sarà il nuovo titolare della squadra.

Titolare fisso del Paris Saint Germain di Luis Enrique, che attende solo la matematica per festeggiare il 13esimo titolo di campione di Francia della sua storia, Gianluigi Donnarumma potrebbe clamorosamente lasciare il club capitolino a fine stagione, vista la situazione di stallo ruotante attorno al suo rinnovo.

Legato alla società francese dall’estate 2021, l’estremo difensore italiano ha fin qui vissuto di alti e bassi in terra transalpina dove, sebbene un contributo importante per la conquista di tre campionati, tre Supercoppe francesi e una Coppa di Francia, non è mai sbocciato veramente l’amore coi sostenitori del Psg.

Sempre aspramente criticato per gli errori indubbiamente commessi ma poco esaltato per le proddezze sfoderate in più di un’occasione (vedansi, ad esempio, quelle offerte nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool), il classe ’99 ex Milan sembra essere giunto a un bivio della sua esperienza all’ombra della Torre Eiffel.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, il club del presidente, Nasser Al-Khelaifi, avrebbe infatti iniziato a monitorare con grande attenzione due portieri che, sicuramente più “economici” di Donnarumma, potrebbero rappresentare una valida alternativa al 26enne di Castellammare di Stabia.

Psg, via Donnarumma: occhi su Chevalier del Lille e Garcia dell’Espanyol

Pronto a festeggiare la sua 13esima vittoria in Ligue 1 e ancora in corsa in Coppa di Francia e Champions League, il Paris Saint Germain guarda, come detto, alla prossima stagione e monitora con grande attenzione i profili di due portieri dei quali, uno dei due, potrebbe approdare al Parco dei Principi la prossima estate.

Due portieri, rispondenti ai nomi di Lucas Chevalier e Joan Garcia, i quali, attualmente legati rispettivamente a Lille ed Espanyol, avrebbero suscitato l’interesse di Luis Enrique che, sebbene consapevole delle grandi doti di Donnarumma, potrebbe accettare il suo addio nel caso in cui il presidente Al-Khelaifi porti a Parigi uno dei due estremi difensori poc’anzi menzionati.

Donnarumma, idea Inter se salta il rinnovo col Psg

Diviso tra un rinnovo che tarda ad arrivare e la possibilità di andare via nel caso in cui all’ombra della Torre Eiffel dovesse arrivare uno tra Chevalier e Garcia, Gianluigi Donnarumma è finito nuovamente al centro di voci di mercato secondo le quali potrebbe firmare clamorosamente con l’Inter la prossima estate.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Calcio in Pillole, il classe ’99 campano in nerazzurro potrebbe prendere il posto del non più giovanissimo Yann Sommer qualora non si concretizzi il suo prolungamento di rapporto con la società parigina. Sulla sponda nerazzurra dei Navigli, il 26enne stabiese sarebbe ovviamente titolare fisso con buone chance, vista l’incertezza legata alla permanenza ad Appiano Gentile dell’estremo difensore svizzero, di ereditarne la maglia numero uno. I tifosi del Milan, ovviamente, non gradirebbero un simile sgarbo, ma Donnarumma all’Inter è ipotesi che, almeno per ora, non può essere scartata.