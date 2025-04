“Generato utile grazie ai falsi in bilancio”: la verità sui conti del Napoli | De Laurentiis indagato

“Generato utile grazie ai falsi in bilancio”, spunta fuori tutta la verità riguardanti i conti del Napoli: De Laurentiis indagato

Da una parte c’è un Napoli che lotta per conquistare il quarto scudetto della sua storia in un “testa a testa” con i campioni d’Italia dell’Inter, dall’altra c’è una società azzurra che ci tiene a respingere tutte le critiche e polemiche.

In particolar modo per quanto riguarda un argomento serio ed, allo stesso tempo, importante: ovvero quello dei falsi in bilancio. Nel mirino delle polemiche, appunto, ancora una volta ci è finito Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno della società partenopea è stato messo nel mirino da buona parte degli utenti social. Non solo dai tifosi azzurri (anche se per altri motivi riguardanti il calciomercato), ma da sostenitori di altre squadre.

Gli stessi che lo accusano di aver generato un utile grazie ai falsi in bilancio. C’è addirittura chi chiede di andare fino in fondo in questa vicenda e che il suo nome possa finire nella lista delle persone indagate.

Falsi in bilancio, accuse pesanti a De Laurentiis: cosa sta succedendo

I risultati, dello scorso anno, appartenenti alla Filmauro parlano forte e chiaro. Il 92% dei ricavi del gruppo sono frutto dell’attività del Calcio Napoli. Il tutto grazie a: sponsor, merchandising, sfruttamento d’immagine, produzione, diritti televisivi. Non sono altro che la parte principale del business del produttore cinematografico. I ricavi cinematografici sono stati solo 7,8 milioni di euro, tra 6,6 milioni di diritti televisivi e 692mila euro di botteghino.

Lo scorso anno, nonostante la pessima stagione vissuta dalla squadra azzurra, il club Invece, ha assicurato ricavi per 63 milioni di euro. Sei in meno rispetto all’anno precedente. Non è affatto un mistero che, con il calcio, De Laurentiis abbia guadagnato molto di più rispetto al cinema. Anche perché i dati parlano chiaro. Lo dicono anche i numeri positivi dell’ultimo bilancio. Bilanci che, a quanto pare, non sono di gradimento a tifosi delle altre squadre che continuano a prenderlo di mira.

Napoli, i dati parlano chiaro: De Laurentiis si conferma, ancora una volta, il ‘re’

Il Napoli, quindi, spinge i conti della Filmauro di De Laurentiis: nel 2024 il bilancio in utile è stato di 54 milioni di euro. D’altronde, anche in questo caso, il produttore cinematografico romano si è confermato come uno dei migliori imprenditori che ci sono in Italia e nel calcio.

La società, quindi, è in utile. Una brutta notizia per i sostenitori delle altre squadre che erano già pronti a puntare il dito contro di lui.