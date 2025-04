Dalla panchina alle aule dei tribunali: ha dovuto confessare tutto davanti ai giudici | L’ex Serie A non può evitare la sentenza

L’ex Serie A dalla panchina alle aule dei tribunali, ha dovuto confessare tutto ai giudici: sentenza inevitabile

Molto probabilmente anche per lui sarà stata una esperienza che difficilmente potrà dimenticare in fretta. D’altronde non è assolutamente una cosa di tutti i giorni recarsi in tribunale e presenziare dinanzi ai giudici.

Soprattutto per uno che, sia come calciatore che come allenatore, è stato un punto di riferimento per la Serie A. Questa volta, però, la vicenda che lo riguarda è molto seria e sta catturando l’interesse dei media.

Nelle ultime ore, infatti, è iniziato il processo che lo vede come protagonista. Anzi, in questo caso, potrebbe vederlo addirittura colpevole. Le accuse nei confronti del mister sono molto gravi visto che si parla di frode fiscale.

Una cifra importante visto che stiamo parlando di un milione di euro. Nel frattempo è arrivata anche la richiesta da parte della Procura: per lui si potrebbero aprire, seriamente, le porte del carcere.

Dalla panchina alle aule del tribunale, il tecnico è gravemente accusato

Nella giornata di mercoledì 2 aprile, poco prima delle ore 10, il tecnico del Real Madrid si è recato nel tribunale della capitale spagnola. In ambito del processo che lo vede, appunto, accusato di frode fiscale. Un milione di euro all’erario spagnolo. La Procura, intanto, ha chiesto 4 anni e 9 mesi di carcere per l’emiliano. Non solo: anche una multa che supera i 3 milioni di euro (per la precisione 3,1). Di cosa è accusato precisamente? In merito a ciò bisogna tornare indietro di qualche anno.

Tra il 2014 ed il 2015 Ancelotti avrebbe evaso circa 1.062.079 euro nelle dichiarazioni. Si trattava della sua prima esperienza sulla panchina dei “Blancos”. Questa vicenda, però, potrebbe essere risolta anche con un semplice patteggiamento. Il tutto per evitare il carcere. Proprio come hanno già fatto, in passato, altri personaggi dello spettacolo e del calcio come: Shakira, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e molti altri ancora.

Accuse gravissime, il tecnico rischia il carcere: la richiesta della Procura

Ancelotti, nei giorni scorsi, rispondendo ad alcune domande in conferenza stampa in merito a questa vicenda ha rivelato di non sentirsi affatto preoccupato. Tanto da ribadire la propria fiducia nella legge e nella giustizia. Allo stesso tempo ha respinto tutte le accuse che lo vedono come un evasore del fisco.

Secondo quanto annunciato dalla Procura pare che nella sua permanenza, in quel di Madrid, tra il luglio 2013 e l’ottobre 2015 Ancelotti avrebbe rivelato solamente i guadagni derivati dal suo contratto con i “Blancos”. Omettendo, però, quelli provenienti dai diritti di immagine. Gli introiti derivati sono stati di 1,2 milioni di euro nel 2014 e di 2,9 milioni nel 2015.