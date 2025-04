Serie A gratis e in chiaro: puoi vederla in modo del tutto legale | Ti basta una Smart tv

Serie A, arriva la svolta: gratis ed in chiaro. Ora puoi vederla nella maniera più legale possibile. Ti basta una Smart Tv

Diciamoci la verità: oramai, anche guardare una semplice partita di calcio, sembra essere diventato un lusso che solamente in pochi possono permettersi. Ed il motivo è facilmente intuibile: il prezzo da pagare mensilmente alle piattaforme che offrono questo servizio.

La maggior parte degli utenti, infatti, non è assolutamente d’accordo sul prezziario che ogni famiglia italiana deve sborsare per gustarsi i match della propria squadra del cuore. Ma anche il sol pensiero di rilassarsi nel weekend guardando il calcio ed in generale lo sport.

Basti pensare che gli ultimi abbonamenti Sky sono cambiati. Se si vuole optare solamente per il calcio bastano 8 euro al mese. Se invece il pacchetto comprende lo “Sport” allora il prezzo aumenta radicalmente: tanto da arrivare a 26,90 euro al mese.

Prezzi completamente diversi ed, allo stesso tempo, superiori invece per quanto riguarda Dazn: 34,99 € al mese su un piano annuale a rate, 40,99 € al mese con un piano mensile che puoi disdire con 30 giorni di preavviso.

Serie A, sta per cambiare tutto: svolta importante

La prossima giornata di campionato, vale a dire la 31ma di Serie A, vedrà in scena alcuni match interessanti. Tra questi quello che vedrà protagoniste la Roma e la Juventus. I giallorossi di mister Ranieri intendono continuare la striscia positiva di risultati in campionato. Magari con una vittoria che risolleverebbe, ancora di più, il morale.

Stesso discorso vale anche per i bianconeri di Tudor che inseguono, proprio come la Roma, il tanto ed agognato quarto posto che vale a dire una sola cosa: qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per i tifosi, sia dell’una che dell’altra strada, arriva una splendida notizia. La partita dell’Olimpico, in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45, sarà trasmesse da ‘Dazn’ in chiaro.

Serie A, mossa geniale: questa volta i tifosi hanno tutto il diritto di sorridere

Ovvero? Non serve alcun tipo di abbonamento né altro. Segno del fatto che non bisogna pagare per gustarsi la partita direttamente dal vostro divano di casa.

Non si tratterebbe affatto della prima volta e, soprattutto, mossa che viene effettuata dalla nota piattaforma streaming digitale. Già pochi mesi fa, precisamente il 29 ottobre, era stata trasmessa in chiaro (per la prima volta in assoluto) il match tra Milan-Napoli.