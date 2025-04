Lascia la Juventus per 70 milioni: se ne va in Premier | Accordo e firma

Calciomercato Juventus, lascia i bianconeri per 70 milioni di euro, affare fatto col nuovo club: accordo e firma imminente

La cosa certa è che a partire dalla prossima stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. In primis bisognerà capire se Igor Tudor resterà oppure andrà via al termine del suo contratto (30 giugno).

Il tutto, però, dipenderà solo ed esclusivamente dal nativo di Spalato. Soprattutto se dovesse ottenere un importante numero di vittorie e, di conseguenza anche il quarto posto che vale a dire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Rivoluzione che, ovviamente, si verificherà anche per quanto riguarda la squadra bianconera. Con nuovi arrivi ed eccellenti partenze. In particolar modo quella di un calciatore che è sempre più vicino ad un trasferimento in Premier League.

La sua valutazione si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Una cifra importante e pronta ad essere investita nuovamente in estate. Accordo totale e firma imminente per il calciatore che potrebbe iniziare una nuova avventura all’estero.

Calciomercato Juventus, se ne va in Premier: affare da 70 milioni di euro

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato, direttamente dal suo profilo ufficiale di “X”, ci ha pensato il giornalista Mirko Nicolino. Quest’ultimo ha voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero non è ancora al meglio fisicamente per un problema fisico che lo sta condizionando da alcune settimane. Questo, però, non frena assolutamente l’interesse di un importante club estero nei suoi confronti.

Stiamo parlando del Manchester City che, a dire il vero, già in inverno aveva cercato in tutti i modi di portarlo nel Regno Unito. Ma senza ottenere alcun tipo di successo. Citizens di Guardiola che, però, non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna e che ci proveranno in tutti i modi nel convincere la Juventus a lasciar partire il classe 2000 in estate. Affare che potrebbe seriamente andare in porto visto che il manager catalano lo vede come un ottimo rinforzo per la sua squadra.

Calciomercato Juventus, tutto sul fuoriclasse: sta per lasciare i bianconeri

L’agente del calciatore, però, ci ha tenuto a ribadire che il suo assistito vuole rimanere a tutti i costi in quel di Torino. Obiettivo, quindi, quello di riportare la squadra alla vittoria. A gennaio, come riportato in precedenza, c’è stata la possibilità del club inglese di intavolare una trattativa. Spenta sul nascere perché non c’era abbastanza tempo per concretizzare la cessione.

Una trattativa che, però, poteva andare seriamente in porto visto che il club inglese era riuscito a strappare al ds Giuntoli il diritto di prelazione a prezzo già concordato per giugno. Le cose, però, potrebbero prendere una piega diversa in estate. Non resta che attendere i prossimi mesi.