Accordo totale con il Milan: i rossoneri piazzano il colpo a centrocampo | Preso un giovane talento della Serie A

Calciomercato Milan, accordo totale con i rossoneri pronti a piazzare il colpo estivo a centrocampo: preso il giovane talento

Una stagione, quella del Milan, che i tifosi non vedono l’ora finisca quanto prima. La vittoria della Supercoppa Italiana ed il fatto di essere ancora in corsa per la Coppa Italia passano inevitabilmente in secondo piano.

C’è delusione, inutile nasconderlo, per quello che poteva essere ed invece non è stato. In particolar modo per come sono andate a finire le cose sia in campionato che, soprattutto, in Champions League con l’acerba eliminazione nei playoff.

Il passaggio da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao, da un connazionale all’altro, non ha cambiato granché le cose. Se l’ex Porto si aspetterà di essere riconfermato, anche per la prossima stagione, riceverà una bella delusione. A meno di clamorosi colpi di scena.

In attesa di capire chi sarà il nuovo ds (sembrava tutto fatto per Paratici ma a quanto pare è saltato tutto), il club pensa a come rinforzare e rivoluzionare la rosa. Sarebbe stato trovato l’accordo con il club ed un giovane talento proveniente dalla Serie A.

Calciomercato Milan, tutto fatto per l’arrivo del giovane centrocampista

Per la prossima stagione l’intenzione del Milan è quella di ritornare agli antichi fasti. Senza “se” e senza “ma”. Il primo colpo estivo potrebbe arrivare dal Torino. Si tratta di Samuele Ricci che, anche in questo campionato, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Tanto è vero che le sue prestazioni hanno convinto il ct Spalletti a tenerlo in considerazione in ottica Nazionale. Soprattutto dopo essere stato tagliato nella lista degli Europei dello scorso anno.

Il classe 2001 sarebbe sempre più vicino ad un trasferimento al Milan. A lanciare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato, Sebastiano Sarno. Dal suo account ufficiale di “X” ha rivelato che la società di via Aldo Rossi avrebbe trovato un accordo con l’agente del calciatore per il trasferimento in estate.

Calciomercato Milan, affare fatto per l’estate: il giovane talento vestirà rossonero

Il tutto, ovviamente, dipenderà anche dal lavoro che effettuerà il nuovo direttore sportivo. Se cambierà le carte in tavola oppure no. Le ultime indiscrezioni, però, vogliono il calciatore propenso al trasferimento in rossonero per l’estate e che stia facendo di tutto per concretizzare il passaggio.

Allo stesso tempo, però, non sarà affatto semplice trovare un accordo con Urbano Cairo. Il presidente granata, infatti, valuta il suo calciatore oltre 35 milioni di euro. Soldi che il Milan sarebbe intenzionato a sborsare per andare a rinforzare una linea mediana che, Reijnders a parte, ha dato più problemi che altro.