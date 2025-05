“C’è solo da firmare”, Donnarumma ammette tutto: rinnovo o futuro in Serie A | L’ex Milan ha già deciso

L’ex portiere rossonero ha ammesso lo stato delle cose riguardo il suo futuro dopo aver raggiunto la finale di Champions.

Ancora una volta sarà una finale inedita, anzi, a dirla tutta, una partita che non si è mai giocata in gare ufficiali. Esattamente come quanto successo due stagioni fa contro il Manchester City, di nuovo un avversario mai affrontato per l’Inter nell’ultimo atto della finale di Champions League.

I tifosi dell’Inter sperano ovviamente che questa volta andrà meglio rispetto a due anni fa, ma sanno che il compito non sarà per niente facile. Il PSG di Luis Enrique, infatti, nel 2025 si è trasformato e, dopo aver vissuto, soprattutto in Europa, un finale di 2024 complicato, ha cominciato a macinare, gioco, gol e risultati.

I parigini, infatti, nel girone della League Phase sono stati anche ad un passo dall’eliminazione, agganciata poi soltanto all’ultima giornata. Gli spareggi contro il Brest, a febbraio, passati agevolmente, e poi lo splendido cammino in cui Luis Enrique e i suoi hanno fatto fuori praticamente mezza Premier League, tra Liverpool, campione, Aston Villa e Arsenal, seconda in classifica.

Passaggi del turno di certo meritati e in cui i parigini hanno dimostrato tutta la loro forza e la loro bravura, ma di certo non si può ignorare quanto sia stato decisivo il portiere del PSG in questo frangente di stagione, il nostro Gigio Donnarumma. Il Capitano della Nazionale è stato semplicemente insuperabile.

Psg, Donnarumma decisivo per la finale di Champions

Anche lui, esattamente come il Paris Saint Germain, ha vissuto dei momenti di stagione difficili, soprattutto tra ottobre e dicembre ma, come riesce a fare spesso, si è lasciato scivolare le critiche addosso e ha cominciato a mettersi a parare tutto quello che gli capitava a tiro, compresi tre rigori nella lotteria finale degli ottavi contro il Liverpool.

Donnarumma, ora, sa che in finale si ritroverà di fronte una squadra che conosce molto bene, sia per averla affrontata con il Milan in tanti derby del passato, sia per la presenza di diversi compagni di Nazionale. Molti di questi per Gianluigi sono proprio amici e la finalissima di Berlino, quindi, per queste ragioni, assume un sapore del tutto particolare.

Donnarumma e il rinnovo, le sue parole

Non può passare nemmeno inosservato, poi, il fatto che l’ex portiere rossonero ha un contratto in scadenza nel 2026 e le voci di mercato hanno parlato proprio di Inter come un possibile approdo in futuro se non ci dovesse essere l’accordo per il rinnovo con il club parigini. Al termine della sfida contro l’Arsenal, però, è proprio Donnarumma, ai microfoni di Prime, a chiarire la sua posizione in merito.

Queste le parole del Capitano della Nazionale: “Conosco bene l’Inter : la finale sarà partita molto dura ma anche molto bella. Ieri Sommer è stato bravissimo. Futuro? Ho ancora un anno di contratto, c’è tempo per parlare di rinnovo: la scelta è della società: sto bene qui, c’è solo da firmare”.