De Laurentiis lo porta a Napoli con meno di 50 milioni | Preso per Conte il top del campionato: in azzurro da luglio

De Laurentiis prende per Conte il top player del campionato. Giunge a Napoli per meno di 50 milioni. In azzurro dalla prossima estate.

Reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che gli ha impedito di portarsi a meno uno dall’Inter capolista, il Napoli di Antonio Conte guarda avanti e mette nel mirino l’appuntamento interno di lunedì prossimo contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Incontro, quello contro i toscani in programma al Maradona alle 20.45, al quale i partenopei giungono con l’ovvio intento di portare a casa i tre punti, necessari per tenersi in scia dei nerazzurri di Simone Inzaghi, impegnati sabato alle 18.00 contro il Cagliari di Davide Nicola.

Forti dei favori del pronostico e pronti a essere sostenuti dal calore dei propri tifosi, Lukaku e compagni non potranno permettersi passi falsi contro la modesta formazione toscana che, sulla carta nettamente inferiore, dovrà essere superata senza se e senza ma.

Non conquistare l’intera posta in palio contro la compagine del presidente Corsi potrebbe infatti significare addio sogni di gloria per il gruppo campano che, tornato ai vertici della Serie A dopo il disastro della scorsa stagione, ha ancora tutte le carte in regola per spodestare l’Inter dal trono d’Italia e festeggiare il quarto scudetto della sua storia.

Napoli, servono rinforzi in vista della Champions

Sebbene per la qualificazione alla fase campionato della Champions League 2025-2026 manchi ancora la matematica certezza, il Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis, ha già iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari validi elementi che potrebbero far comodo ad Antonio Conte in Europa la prossima stagione.

Vari validi elementi, il cui ingaggio dovrebbe rinforzare il gruppo del tecnico salentino, per i quali il numero uno dei partenopei è pronto a investire, com’è noto ormai da tempo, i soldi incassati dalle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen; il georgiano è già stato venduto a gennaio al Paris Saint Germain per 75 milioni di euro, il nigeriano, invece, dovrebbe essere ceduto a peso d’oro nei prossimi mesi.

Napoli, torna di moda Garnacho: si può chiudere per meno di 50 milioni

Corteggiato a lungo nello scorso mese di gennaio, in seguito alla cessione al Paris Saint Germain di Kvicha Kvaratskhelia, Alejandro Garnacho sarebbe finito nuovamente nel mirino del Napoli, pronto a sedersi a tavolino col Manchester United per portarlo in Serie A nei prossimi mesi.

Stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Il Mattino, il talento argentino dei Red Devils potrebbe infatti sbarcare all’ombra del Vesuvio la prossima estate addirittura per meno di 50 milioni di euro. Visto l’andamento deludente della squadra in Premier League (13esima in classifica a meno 35 dal primpo posto del Liverpool), la famiglia Glazer potrebbe decidere di privarsi a cifre “modeste” del classe 2004 che, molto apprezzato da Antonio Conte, potrebbe vestirsi d’azzurro nel prossimo mese di luglio.