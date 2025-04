Conte, il giudice decide il suo futuro: sentenza della giustizia sportiva | Costretto a dire addio

La permanenza del tecnico leccese sulla panchina napoletana è appesa ad un filo e dipende anche da una decisione giudiziaria.

La 31esima giornata del campionato di calcio di Serie A poteva essere una di quelle decisive ai fini dell’assegnazione dello Scudetto, ma alla fine potrà semplicemente essere catalogata tra le interlocutorie. La distanza tra Inter e Napoli in testa alla classifica, infatti, è rimasta invariata, con i nerazzurri che comandano di tre punti sui partenopei.

Eppure, alla vigilia, il calendario proponeva due sfide in Emilia Romagna che avrebbero potuto creare un solco tra le due competitor principali. La trasferta interista a Parma, infatti, si annunciava molto più facile, almeno sulla carta, rispetto a quella napoletana a Bologna. I gialloblu, invece, sono riusciti nell’impresa di rimontare l’Inter dallo 0-2 di fine primo tempo e di racimolare un punto prezioso nella lotta per non retrocedere.

Questo risultato ha regalato una grande occasione al Napoli di Antonio Conte che, a fine primo tempo della sfida del Dall’Ara, si era portato a -1 dall’Inter capolista. Il grande secondo tempo del Bologna, poi, ha costretto gli azzurri a difendersi e ad accontentarsi del pareggio. Pari che non cambia nulla in classifica e che lascia le distanze, tra le due battistrada, invariate.

Le ultime sette partite in programma da calendario, quindi, decideranno le sorti di questo Scudetto, con il Napoli che, sempre sulla carta, pare avere un cammino molto più semplice rispetto a quello dell’Inter che, inoltre, è impegnata anche in Champions League e Coppa Italia e può disperdere energie molto più facilmente.

Napoli, Conte tra presente e futuro

Antonio Conte non molla di un centimetro, quindi, e insegue uno Scudetto che avrebbe davvero del miracoloso. Il tecnico leccese, però, nonostante questo, non ha ancora deciso il suo futuro e, seppur con altri due anni di contratto in mano, potrebbe anche decidere di lasciare Napoli al termine della stagione.

La sua decisione dipende da diversi fattori e sicuramente potrà condizionare il futuro del Napoli, ma anche di Juventus e Milan, squadre che potrebbero ingaggiarlo in vista della prossima stagione. La scelta di Antonio Conte, però, potrebbe dipendere anche da un caso giudiziario che ancora pende sulla testa di Aurelio De Laurentiis e la società Napoli tutta.

Napoli, il futuro di Conte dipende anche dal caso Osimhen

Parliamo del caso plusvalenze relativo all’acquisto di Victor Osimhen di cui si è tanto parlato e su cui non si è ancora scritta la parole “fine” definitiva. Una situazione da cui il Napoli ed il suo Presidente sembrerebbero già usciti puliti, ma che ancora può avere dei risvolti nelle decisioni della giustizia sportiva.

Come fa notare un utente su X, infatti, eventuali provvedimenti di natura sportiva, o anche di natura pecuniaria, nei confronti del Napoli, potrebbero anche condizionare il futuro di Antonio Conte che, a quel punto, avrebbe ancora più motivi per dire addio al club partenopeo dopo soltanto un anno dal suo arrivo.