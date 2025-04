“Falsati gli ultimi cinque campionati”: emergono le prove contro l’Inter | Falso in bilancio e plusvalenze fittizie

Un’accusa chiara e inequivocabile quella contro i nerazzurri nonostante gli ultimi successi e prestazioni di livello.

Due Scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, una finale di Champions League e una competitività, sia in campo nazionale che europeo, sempre crescente. Dopo il dominio della Juventus, con i nove Scudetti consecutivi, è stata l’Inter a prendersi chiaramente la scena nel nostro campionato di Serie A e nelle coppe di casa nostra.

Una programmazione certosina e un lavoro maniacale quello dello staff tecnico e dirigenziale, nonostante l’addio di Antonio Conte nel maggio 2021, subito dopo la fine di quella stagione e quel primo Scudetto che arrivò dopo ben undici anni da quello precedente e interruppe il dominio bianconero.

Anche nella stagione in corso, del resto, nonostante una Supercoppa Italiana persa in finale contro il Milan, l’Inter è la squadra dominante e quella che può competere fino alla fine per vincere sia campionato che coppa nazionale. Da una parte il primo posto in Serie A, con il solo Napoli a lottare ancora per il titolo insieme ai nerazzurri, dall’altra una semifinale di Coppa Italia da completare, con il derby di ritorno.

Questo dominio è arrivato nonostante diversi problemi economico-finanziari che hanno scosso l’ambiente nerazzurro negli ultimi anni, hanno costretto Marotta e Ausilio ad operare in situazioni di enormi ristrettezze economiche sul mercato e sia arrivato il cambio di proprietà nel maggio dello scorso anno.

Serie A, cosa viene imputato all’Inter?

Un plauso va fatto sicuramente alla dirigenza nerazzurra, soprattutto al Presidente Giuseppe Marotta che è stato l’artefice del dominio Juventus dello scorso decennio ed ora lo è di quello interista. Per molti, però, soprattutto i tifosi delle altre squadre, da sempre rivali dell’Inter, negli ultimi cinque anni sono accadute situazioni poco chiare che hanno favorito i successi del club nerazzurro.

Al netto delle altre situazioni, quelle legate al coinvolgimento dell’ambiente nerazzurro sul caso Ultras e Ndrangheta e su sponsor di natura poco limpida che hanno finanziato l’Inter negli ultimi anni, ad essere contestati, spesso, sono stati proprio gli arbitraggi che avrebbero favorito Simone Inzaghi & Co. in questi anni.

Polemiche arbitrali, la risposta su X di uno juventino

Molte decisioni di terna arbitrale e Var non hanno trovato d’accordo tifoserie rivali dell’Inter ed è proprio per questo che molti utenti lo fanno presente sui social. Ad intervenire, per ultimo, è stato un tifoso juventino, visto che la squadra bianconera, nell’ultima giornata, è stata al centro delle polemiche per un presunto fallo da rigore e da ultimo uomo di Renato Veiga sul leccese Krstovic.

Fallo non fischiato che ha scatenato le lamentele di Marco Giampolo, allenatore del Lecce. Un utente su X, però, non ci sta e critica le lamentele che, sull’episodio, sono arrivate anche dai tifosi interisti. Questo il contenuto del post: “Gli interisti che dopo aver falsato almeno gli ultimi cinque anni di tutte le competizioni cui hanno preso parte che parlano del presunto rigore di Veiga (inesistente ma comunque fuori area) sono lo specchio di un calcio finito e di una conclamata incapacità cognitiva”.