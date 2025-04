Con lui in squadra, Conte resta al 100% | ADL piazza il super colpo: preso a suon di milioni il re della Champions

ADL senza freni: speso un patrimonio per portare a Napoli la rivelazione della Champions. Con lui a disposizione, Conte resta al 100%.

In piena lotta per lo scudetto con l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Antonio Conte continua a coltivare il sogno del quarto tricolore della sua storia distante, al momento, solo tre punti. Dopo il triste decimo posto della scorsa stagione, i partenopei sono infatti tornati meritatamente ai vertici del campionato italiano grazie a una straordinaria campagna di rafforzamento che ha visto sbarcare all’ombra del Vesuvio, tra gli alri, Lukaku, McTominay e Buongiorno.

Tre elementi, che hanno innalzato notevolmente il livello dell’attacco, del centrocampo e della difesa azzurri, ai quali si aggiungono ovviamente anche gli innesti di Gilmour, Billing, Hasa, Neres, Okafor e Scuffet, che hanno garantito, seppur a fortune alterne, quella profondità della rosa richiesta fin da subito dal tecnico salentino.

Figura, quella dell’ex centrocampista di Juventus e Lecce, il cui lavoro, unito chiaramente a scelte di mercato mirate, ha permesso al club di tornare a lottare per il titolo di campione d’Italia a distanza di due anni da quello conquistato straordinariamente nel 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti.

Spodestare l’Inter del presidente Marotta dal trono sarà sicuramente complicato per Lukaku e compagni che, come detto vicinissimi alla vetta, dovranno continuare a credere nella vittoria del titolo e sperare, allo stesso tempo, in qualche passo falso dei nerazzurri, che nei prossimi giorni saranno impegnati nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan e nell’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona.

De Laurentiis pronto a rinforzare il Napoli coi soldi di Kvara e Osimhen

Che De Laurentiis abbia più di 100 milioni da spendere sul mercato nei prossimi mesi non è certamente un mistero. Incassati i 75 milioni di euro dalla vendita di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain e pronto a incassarne altrettanti (se non di più) da quella di Osimhen al miglior offerente, il numero uno azzurro si prepara a giocare un ruolo da assoluto protagonista nel corso del prossimo calciomercato estivo.

Intenzionato a rendere ancora più competitivo il suo Napoli, che l’anno prossimo tornerà a calcare i campi della Champions League, ADL ha infatti in mente di portare all’ombra del Vesuvio almeno un top player di caratura internazionale, il cui ingaggio non solo servirà a rafforzare la rosa di Antonio Conte, ma anche a convincere il tecnico stesso a restare nel capoluogo campano per almeno un’altra stagione.

Napoli, De Laurentiis tenta il super colpo: occhi su Raphinha del Barcellona

Balzato meritatamente agli onori della cronaca grazie all’ottimo rendimento stagionale con la maglia del Barcellona, Raphinha avrebbe iniziato ad attirare l’attenzione di varie società europee pronte a fare un tentativo per portarlo via dalla Catalogna nei prossimi mesi. Sebbene quello blaugrana rientri indubbiamente nella cerchia dei club definibili “top”, i suoi noti problemi finanziari potrebbero rappresentare un problema non di poco conto per il rinnovo di contratto (con contestuale aumento d’ingaggio) dell’attaccante brasiliano.

Attualmente vice capocannoniere della Champions con 12 gol alle spalle di Guirassy del Borussia Dortmund, il classe ’96 sudamericano potrebbe infatti seriamente non restare all’ombra della Sagrada Familia la prossima stagione. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calcio in Pillole, il presidente Laporta avrebbe fatto capire di essere disposto a vendere Raphinha in cambio di una cifra tra gli 80 e i 90 mlilioni di euro. Cifra, questa, sicuramente importante, la quale, alla luce della cessione di Kvaratskhelia al Psg e quella futura di Osimhen, rientra indubbiamente anche nelle capacità del Napoli che, non senza clamore, potrebbe davvero fare un tentativo per lui nei prossimi mesi.