Da intoccabile a silurato nel giro di un mese | Tudor, scorrono i titoli di coda: è già finita con la Juventus

Il suo futuro non sarà in bianconero. La società ha deciso. Lo stesso Tudor ha chiarito la sua posizione. Tutto per il bene della Juventus.

Stabilmente in corsa per un posto in Champions League, la Juventus di Igor Tudor si prepara a un finale di stagione infuocato in cui sbagliare non sarà assolutamente consensito. Con Bologna, Lazio e Roma su tutte a pochi punti di distanza, un passo falso potrebbe infatti mettere tutto in discussione.

Mai in lotta per lo scudetto e fuori ormai da tutto, alla Vecchia Signora non resta che ottenere il pass per la prossima edizione della massima competizione continentale per club per addolcire una stagione destinata comunque a finire quanto prima nel dimenticatoio.

Iniziata con in panchina Thiago Motta, giunto a Torino per prendere il posto dell’esonerato Massimiliano Allegri, l’annata dei bianconeri ha purtroppo preso presto direzioni sbagliate, tradendo le aspettative della vigilia e costringendo la società a cambiare in corso d’opera.

Camnbiamenti, che hanno portato il club ad affidarsi, poco più di un mese fa, al poc’anzi menzionato Tudor, il quale, nelle sue prime uscite contro Genoa, Roma e Lecce, ha immediatamente garantito stimoli positivi al gruppo bianconero che, apparso decisamente più grintoso e voglioso, deve ora solo continuare su questa strada per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Juventus, Tudor può essere confermato: molti fedelissimi di Motta verso l’addio

Sbarcato all’ombra bianconera della Mole lo scorso 23 marzo per prendere il posto dell’esonerato Thiago Motta, Igor Tudor potrebbe essere confermato sulla panchina della Juventus anche per la prossima stagione. Visto l’ottimo impatto avuto con la squadra e i risultati fin qui positivi, la società avrebbe infatti iniziato a tenere in seria considerazione la possibilità di confermare in panchina il tecnico croato.

Conferma, ovviamente ancora residente nel campo delle ipotesi, che, qualora venisse a concretizzarsi, porterebbe inevitabilmente all’addio vari giocatori che con Motta avevano assunto un ruolo di rilievo nel gruppo bianconero. Giocatori come Savona, Cambiaso, Conceicao e Kolo Muani che, da prime scelte, diventerebbero esuberi di cui disfarsi quanto prima.

Alla Juve di Tudor non serve Conceicao: il talento portoghese verso il ritorno al Porto

Giocatore da riscattare a tutti i costi fino a pochi mesi fa, elemento non rientrante nei piani del club ora: è questa la triste parabola discendente di Francisco Conceicao alla Juventus. Preso in prestito oneroso dal Porto alla fine di agosto per dare fantasia allo spento attacco della Vecchia Signora, il talento portoghese si avvia purtroppo verso un infelice ritorno in Portogallo in seguito all’avvento sulla panchina bianconera di Igor Tudor.

Calato di rendimento già nelle ultime fasi della gestione Motta, il classe 2002 sembra infatti aver sfortunatamente smarrito l’entusiasmo di inizio stagione in cui tra dribbling e assist stava portando il club verso la convinzione di acquistarlo a titolo definitivo dalla società del presidente Villas-Boas. La musica è ora tristemente cambiata e, considerata anche la scarsa considerazione del tecnico croato nei suoi confronti, è difficile immaginare che la Juventus possa investire vari milioni per confermare Conceicao anche per la prossima annata. Ad ogni modo, solo il futuro ci dirà di più.