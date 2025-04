Un nuovo bomber per la Juventus: lo soffiano alla diretta rivale | Approda a Torino e lascia i nerazzurri

Il club bianconero ha le idee chiare per quel che riguarda l’attaccante su cui puntare nella prossima stagione. Grande colpo di mercato.

Manca ancora un mese al termine di questa stagione, almeno per quel che riguarda le competizioni ufficiali e canoniche, ma alcune squadre, ovviamente, si stanno già muovendo in vista della prossima. Non solo. Eccezionalmente per quest’estate, infatti, ci sarà un’altra finestra di calciomercato.

Oltre a quella canonica che va dall’1 luglio al 31 agosto, infatti, ce ne sarà un’altra supplementare a giugno per permettere alle squadre impegnate nel Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti, di rinforzarsi e costruire rose all’altezza di una competizione del tutto nuova e particolare.

Cercheranno di approfittare di questa finestra supplementare, ovviamente, soprattutto Inter e Juventus, le nostre due squadre impegnate nella competizione iridata. Molto di quello che sarà il budget che il club bianconero potrà impegnare e investire sul mercato, però, dipenderà ovviamente da come finirà l’attuale campionato di Serie A.

La Juventus, infatti, è ancora impegnata nella corsa alla prossima Champions League e l’attuale quarto posto assicurerebbe un pass per la ricca competizione continentale della prossima stagione. Qualificazione che, però, è ancora tutta da sudare, viste le tante squadre coinvolte nella corsa al terzo e quarto posto. Da quest’obiettivo può dipendere anche il futuro di Igor Tudor sulla panchina juventina.

Juve, l’attacco è il primo pensiero di mercato

Al di là di quello che sarà il prossimo allenatore della Juventus, però, Cristiano Giuntoli avrà la necessità e l’obbligo di non sbagliare più le mosse e di non replicare quanto fatto nelle ultime tre sessioni di calciomercato. Per l’ex dirigente bianconero, però, ci sarà soprattutto un reparto su cui concentrarsi.

Parliamo dell’attacco che vedrà andare via due dei tre centravanti presenti attualmente in rosa. Milik ha un contratto in scadenza nel 2026, ma si andrà verso la risoluzione consensuale visti i tanti infortuni patiti dal polacco negli ultimi tempi; Kolo Muani, invece, non sarà riscattato per via dei costi troppo alti dell’operazione. Resta Dusan Vlahovic, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Mercato, la Juventus punta su Retegui

Il serbo ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, guadagna dodici milioni di euro l’anno e difficilmente vedrà rinnovato il suo attuale accordo con la Juventus. Va da sé, quindi, che una grossa operazione e un investimento importante il club bianconero dovrà farlo proprio nel reparto avanzato. L’obiettivo numero uno resta quello che risponde al nome di Victor Osimhen che a giugno rientrerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray.

L’operazione non si annuncia facile con De Laurentiis che vuole vendere il nigeriano, ma preferirebbe non farlo in Italia. Giuntoli, intanto, ha già individuato un’alternativa ad Osimhen. Si tratta dell’attuale capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui. L’italo-argentino, secondo la Gazzetta.it, resta un grosso obiettivo per la Juventus in vista della prossima stagione.