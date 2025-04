Il Real esonera Ancelotti: decisiva l’eliminazione in Champions | Il tecnico riparte da un top club italiano

Dopo la doppia sconfitta contro l’Arsenal è giunta al capolinea l’avventura dell’ex allenatore del Milan sulla panchina madridista.

Il responso del campo è stato netto, cocente, inequivocabile. Il Real Madrid, campione d’Europa in carica e favorito numero uno per la vittoria finale anche in questa stagione, è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League per mano dell’Arsenal che ha ampiamente meritato nel doppio confronto.

Il club londinese, dopo aver dominato in lungo e in largo e aver vinto l’andata in casa per 3-0, si è imposto anche al ritorno al Bernabeu ed ha ottenuto una qualificazione che non è praticamente mai stata messa in discussione. L’Arsenal, nonostante le tante assenze e una qualità individuale minore, è stata molto più squadra rispetto ad un Real che in questa stagione non lo è praticamente mai stato.

L’arrivo di Mbappé, infatti, ha finito per intasare ulteriormente gli spazi offensivi già ampiamente coperti dai vari Vinicius Junior, Rodrygo e Bellingham, per non dare mai un equilibrio alla squadra e per riempire lo spogliatoio di prime donne che difficilmente possono convivere tra di loro. A questo va aggiunto l’addio di Tony Kroos che era il cervello della squadra e non è stato sostituito a dovere.

Insomma, a furia di volere troppo, Florentino Perez ha finito per rompere il giocattolo, anche se il Real Madrid è ancora in corsa per vincere la Liga, è secondo alle spalle del Barcellona, ed è in finale di Coppa del Re, proprio contro i blaugrana. Nel frattempo, però, la doppia sconfitta contro l’Arsenal sembra aver segnato il futuro di Carletto Ancelotti, già ampiamente messo in discussione in questi mesi.

Real Madrid, per la panchina pronto Xabi Alonso

Ora, però, sembra ormai certo che a fine stagione ci sarà il divorzio tra le parti e l’allenatore italiano terminerà la sua seconda esperienza madridista. Anche le eventuali vittorie in campionato e Coppa di Spagna potrebbero non bastare, con la società spagnola che sembra aver già deciso il successore del tecnico italiano.

Da tempo, infatti, nel mirino di Florentino Perez c’è un ex calciatore delle merengues. Parliamo di Xabi Alonso che già nella passata stagione aveva rifiutato ogni proposta per restare al Bayer Leverkusen dopo i successi in Coppa e Campionato tedesco. Ora, i tempi sono maturi e il matrimonio tra le parti si dovrebbe combinare al termine della stagione regolamentare.

Ancelotti, il futuro tra Nazionale brasiliana e Serie A

Ancora incerto, invece, appare il futuro di Carletto Ancelotti. Da tempo si parla per lui di una carriera da poter terminare nelle vesti di commissario tecnico di una Nazionale, con la Federazione brasiliana che continua a fargli la corte e già in passato era stata vicinissima all’accordo con il tecnico emiliano.

Attenzione, però, a due top club italiani che sono nel cuore di Ancelotti e che potrebbero provare a riportarlo in Serie A. Parliamo ovviamente della Roma, sua ex squadra da calciatore che è alla caccia del dopo Ranieri, e del Milan, società con cui Carletto ha fatto grandi cose, sia da allenatore che da giocatore e che cerca un tecnico per la prossima stagione.