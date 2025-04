Il debito è stato ripagato: adesso vuole andarsene | Il pilota ha già deciso il suo futuro

Lascerà presto la scuderia di Formula Uno, il team non è adatto alle ambizioni del pilota, sarà l’ultima stagione con lei

Il nuovo Mondiale di Formula Uno è iniziato in modo deludente per la Ferrari. La scuderia di Maranello si augurava di ripartire come aveva concluso la scorsa annata, con un cambio di pilota che faceva propendere per una stagione ai vertici.

Uno dei principali colpi di mercato è stato l’approdo di Lewis Hamilton, sette volte campione iridato, che a 40 anni ha deciso di firmare per due Mondiali con la Rossa, con cui probabilmente concluderà la carriera.

Il pilota britannico non ha ancora centrato un podio, con una squalifica che è stata provocata da errori del team, con una strategia sbagliata anche nel Gran Premio inaugurale di Melbourne, inficiato dalle condizioni di bagnato della pista.

A pesare sulle prestazioni di Lewis è stato il risultato delle qualifiche, che lo hanno costretto a rincorrere nel corso della gara della domenica, senza concluderla nei primi tre posti della graduatoria.

Un inizio di Mondiale deludente per il talento delle quattro ruote

Non è partito con il piede giusto nemmeno Max Verstappen. La vittoria in Giappone è stata conquistata grazie al talento dell’olandese. Rispetto al dominio della scorsa stagione, la sensazione è che l’esito del Mondiale sarà più incerto, sia per quanto riguarda la classifica piloti che costruttori.

L’ipotesi che sta emergendo nelle ultime ore è quella di un ciclo finito con la Red Bull, con le prestazioni della vettura che non corrispondono alle qualità del pilota che la guida e che lo fa propendere per un cambio di scuderia.

Il campione di Formula Uno è insoddisfatto dalla macchina che sta guidando, addio all’orizzonte

Non sono previsti miglioramenti nel breve termine e per Verstappen riuscire a conquistare e consolidare la vetta del Mondiale diventa un’operazione alquanto complicata, un’ulteriore prova della sua indiscussa classe, certificata dai quattro titoli già messi in bacheca nella sua carriera.

La Ferrari spera di potere approfittare del periodo difficoltoso dei rivali ma non se la passa per niente meglio. Il Mondiale deve ancora entrare nel vivo ma le prime corse hanno già fornito un quadro chiaro di chi può eccellere e chi è rimandato.