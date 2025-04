Simone Inzaghi fugge in Premier League: definito il passaggio alla big | Vogliono triplicargli lo stipendio

Il tecnico piacentino continua a fare grandi cose con il club nerazzurro, ma il suo futuro non è così scontato. Tentazione Premier?

In Italia, in particolare per quel che riguarda l’Inter, si continua a vivere una situazione abbastanza paradossale che riguarda l’allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino vince quasi sempre, continua a collezionare risultati, trofei e lo fa giocando un calcio sempre moderno, aggressivo e piacevole, ma continua anche a non ricevere tutti gli apprezzamenti che merita.

Al minimo mezzo passo falso, o alla prima sconfitta, sempre meno negli ultimi anni, il tecnico nerazzurro riceve critiche, soprattutto e principalmente dai propri tifosi, per i cambi sbagliati, per il poco coraggio, per il fatto di non cambiare mai modulo e spartito e non solo.

Eppure, come detto, i risultati continuano ad arrivare. Inzaghi, dopo aver eliminato il Bayern Monaco, nei quarti di finale di Champions League, è entrato nella storia dell’Inter per essere il secondo allenatore di sempre, dopo il mitico Helenio Herrera, ad essersi qualificato per almeno due semifinali di Champions/Coppa Campioni.

Oltre al sogno Champions League che continua, però, la sua Inter è anche prima in campionato e in semifinale di Coppa Italia e potrebbe mettere a segno un clamoroso e fantastico Triplete, esattamente come avvenne a José Mourinho, sempre con il club nerazzurro nel 2010. Numeri impressionanti, insomma, che da soli spiegano la grandezza di quanto sta facendo e ha fatto in questi anni l’ex allenatore della Lazio.

Inter, novità sul futuro di Simone Inzaghi

Come avvenuto nella scorsa stagione, però, il club nerazzurro aspetterà la fine di questa stagione per sedersi al tavolo e discutere un rinnovo contrattuale con Simone Inzaghi che attualmente ha un contratto che scade nel giugno 2026. Prolungamento con adeguamento salariale sarà quello che gli proporrà Marotta, con il percorso che dovrebbero proseguire insieme.

Secondo Sky Sport, però, allo stato attuale delle cose e con la forza dei risultati dalla sua, ma soprattutto gli apprezzamenti che arrivano da ogni parte d’Europa e del Mondo, non sarà più solo l’Inter a decidere il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, a seconda dei risultati che otterrà al termine di questa stagione, potrebbe anche decidere di cercare nuovi stimoli.

Simone Inzaghi, ipotesi Premier nel futuro?

Lui non ha mai fatto mistero di volere un giorno provare l’esperienza della Premier League, campionato che lo affascina e in cui ha anche diversi ammiratori che potrebbero voler puntare su di lui. Allo stato attuale delle cose, però, non sono tante le panchine inglesi che potrebbero liberarsi già a fine maggio e tra quelle importanti potrebbero esserci soltanto quelle di Manchester United, Chelsea e Tottenham.

Il Manchester United, però, nonostante i pessimi risultati in Premier, dovrebbe dare una chance da inizio stagione ad Amorim, mentre il Chelsea si sta giocando un accesso alla prossima Champions League e la possibile conquista della Conference. Da questi due obiettivi dipende il futuro di Enzo Maresca. L’altra panchina papabile sarebbe quella del Tottenham, con Postecoglu che ha disputato un campionato disastroso, ma può ancora vincere l’Europa League.