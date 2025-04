Federica Pellegrini ha perso la battaglia: l’ufficialità è appena arrivata | Lo hanno annunciato così

Federica Pellegrini ha ammesso che la battaglia sia stata persa, l’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore

Federica Pellegrini è stata la migliore nuotatrice italiana della sua generazione, mostrando doti da predestinata già al suo debutto a livello internazionale a 15 anni, con il primato nazionale nello stile libero. L’anno dopo è convocata a sorpresa alle Olimpiadi di Atene, una mossa che si rivela vincente tanto che porta a casa una mediaglia d’argento, diventando la più giovane atleta italiana a salire su un podio nella competizione iridata.

La consacrazione avverrà quattro anni dopo a Pechino, con il primo oro femminile nella storia del nuoto italiano, nei 200 stile libero, e con due record mondiali ai Mondiali di Roma, che costituiscono l’apice del suo rendimento.

A macchiare gli anni successivi, comunque sempre intrisi di traguardi e di soddisfazioni, è il fatto che non riuscirà più a conquistare delle medaglie alle Olimpiadi a cui parteciperà, con estrema delusione da parte sua e di tutti gli appassionati.

Il ritiro è avvenuto alla fine del 2021 e in questi anni si è fatta notare come personaggio pubblico e televisivo, come giurata di Italia’s Got Talent e concorrente a Ballando con le stelle.

Federica tuona contro la sanzione inflitta al collega

Federica Pellegrini è intervenuta in un’intervista rilasciata a La Repubblica, sollevando nuove polemiche su un collega che è stato squalificato per tre mesi a causa dell’assunzione del Clostebol, sostanza dopante e proibita, ritenendo che meritasse una sanzione maggiore.

Jannik Sinner è stato graziato dalla WADA in quanto l’errore è stato commesso dal suo fisioterapista. Uno stop forzato ma ridotto che sta consentendo all’altoatesino di conservare la vetta del ranking mondiale e di potere tornare in campo tra pochi giorni, agli Internazionali BNL d’Italia.

La Pellegrini è all’attacco, ha voluto dire la sua

Queste le parole della Pellegrini: “Quanto alla responsabilità oggettiva rispetto al team, diventa una responsabilità dell’atleta se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Di fatto è stato trattato come un caso differente dal 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping”.

Una dichiarazione che fa emergere un certo risentimento nei confronti di chi infrange le regole, dato che lei ha conquistato traguardi impensabili senza mai sgarrare ma solo con il frutto del sacrificio di allenamenti quotidiani. Una questione di principio che ha voluto ribadire, per difendere la battaglia della legalità sportiva, che, secondo lei, in questo caso ha perso.