Hamilton penalizzato in gara: cambiano i piani della Ferrari | Devono dirgli addio

Hamilton non riesce a performare con la Ferrari, si parla di un possibile addio per il campione britannico, i problemi del momento

In Arabia la Ferrari ha centrato il primo podio della stagione, con il terzo posto di Charles Leclerc. Un risultato che certifica la crescita in termini di prestazioni del monegasco, che era andato a un passo dallo stesso piazzamento in Bahrein.

Ma ciò che fa clamore in casa Ferrari è il disastroso inizio di Lewis Hamilton con la Rossa. Anche nel weekend è arrivato un deludente settimo posto che testimonia le difficoltà che sta vivendo il sette volte campione iridato ad adattarsi alla nuova macchina.

La Ferrari SF-25 manca di carico aerodinamico nel confronto con la McLaren, ma anche Red Bull e Mercedes si dimostrano spesso più competitive.

Il mezzo secondo di distacco da Leclerc è un campanello d’allarme e non dipende solo dal potenziale della vettura. E lo stesso Lewis si è detto rammaricato: “Qualsiasi cosa provo non funziona. Ero ottimista dopo l’ultimo weekend di gara e speravo di sfruttare alcune cose imparate in Bahrain, ma non vanno. Se non altro sono entrato nella Top 10”.

Hamilton è costretto ad accettare la superiorità di Leclerc

Il pilota britannico ha firmato per due stagioni con la scuderia di Maranello ma potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di fare un passo di lato nel caso in cui continui a non vedere miglioramenti nel suo rendimento.

A 40 anni ha accettato una stimolante ma rischiosa sfida che al momento sta perdendo. I presupposti della vigilia erano diversi, con un entusiasmo che non si respirava da tempo tra i tifosi della Ferrari, ma i primi cinque Gran Premi sono andati peggio delle aspettative.

Un passo indietro per Hamilton, può lasciare la Ferrari

Avere il coraggio di arrendersi all’evidenza sarebbe un gesto nobile da parte di Hamilton, con la Ferrari che potrebbe investire su un giovane come Antonelli che sta stupendo tutti al primo anno in Formula Uno.

Ma prima di parlare di futuro c’è un presente da rendere meno amaro e Hamilton non ha intenzione di arrendersi così facilmente. Adesso testa a Miami per un’altra corsa in cui ci sarà da dimostrare a se stessi di essere ancora in grado di fare la differenza.