L’Inter pesca in Serie A il rinforzo per la difesa | Nome a sorpresa per Inzaghi: ad Appiano nei prossimi mesi

L’Inter rinforza il suo pacchetto arretrato acquistando un forte difensore attualmente in Serie A. Regalo inaspettato per Inzaghi.

Ancora amareggiata per la pesante sconfitta subita a Bologna domenica pomeriggio, l’Inter di Simone Inzaghi si rimbocca le maniche e si prepara a un finale di stagione decisamente infuocato che la vedrà impegnata nella corsa scudetto insieme al Napoli, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan e nel doppio confronto delle semifinali di Champions League contro il Barcellona.

Impegni indubbiamente complicati quelli che attendono i nerazzurri i quali, usciti con le ossa rotte al Dall’Ara, dovranno ora trovare il modo di riattaccare immediatamente la spina per non rischiare di buttare via la possibilità di ottenere un clamoroso Triplete Bis a distanza di 15 anni da quello conquistato straordinariamente nel 2010.

Tenuto sopito fino a qualche settimana fa, il sogno di vincere campionato, Coppa Italia e Champions League è infatti adesso stabilmente nella mente di Lautaro e compagni che, consapevoli di essere a un passo dalla scrittura di un altro capitolo importante della storia nerazzurra, saranno chiamati, da qui fino a fine stagione, a gettare il cuore oltre l’ostacolo per regalare nuovamente ai propri tifosi una gioia da ricordare per sempre.

La società, Inzaghi e il suo gruppo squadra ci credono e, sebbene l’ultima parola spetti come sempre al campo, i presupposti per realizzare l’impresa ci sono decisamente tutti. Ancora qualche settimana e scopriremo dove sarà stata in grado di arrivare l’Inter.

Inter, sguardo al mercato: il primo passo è rinforzare la difesa

Impegnata, come detto, nella corsa alla vittoria di Serie A, Coppa Italia e Champions League, l’Inter del presidente Beppe Marotta guarda anche alla prossima stagione e inizia a pianificare quelle che saranno le mosse da attuare in sede di calciomercato nelle prossime settimane.

Mosse, da effettuare innanzitutto per la zona centrale della difesa, dove, pur potendo contare già su Bastoni, Pavard, Bisseck, Acerbi e de Vrij (questi ultimi due dovrebbero restare fino al 2026), serve un altro elemento che rinforzi ancora di più il pacchetto arretrato a disposizione di Inzaghi.

Inter, nome a sorpresa per il pacchetto arretrato: piace Mancini della Roma

Fornita, alla luce dei nomi succitati, di un reparto difensivo di altissimo livello, l’Inter del direttore sportivo, Piero Ausilio, avrebbe iniziato a muoversi per rinforzare, come detto, il proprio pacchetto difensivo in vista della stagione 2025-2026. Una stagione, che come quella corrente sarà piena di impegni, per la quale il club nerazzurro potrebbe portare a Milano nientemeno che Gianluca Mancini.

Titolare fisso, nonché pezzo da 90 della Roma della famiglia Friedkin, il classe ’96 avrebbe infatti iniziato a suscitare l’interesse dei meneghini che, stando a quanto riportato recentemente da asromalive.it, potrebbe sbarcare ad Appiano Gentile nei prossimi mesi per rinforzare il reparto difensivo interista. Pronti a incontrarsi in campionato sabato alle 18.00, capitolini e meneghini potrebbero sfruttare l’occasione per parlare del possibile affare in cui, non è da escludere, potrebbe essere inserito anche quel Davide Frattesi che tanto (ancora) piace alla società giallorossa.