Dalla salvezza allo scudetto | I top club di A sul bomber di provincia: confermato il cambio di maglia a fine stagione

Il bomber lascia la provincia, ma non la Serie A, e si lega al top club. Confermato il cambio di maglia al termine della stagione.

A poche giornate dalla fine della stagione, la Serie A continua a versare nell’incertezza più assoluta tanto per quanto riguarda le zone alte della classifica tanto per quanto riguarda quelle basse. Se in vetta Inter e Napoli continuano a battersi punto su punto per uno scudetto che, non da eslcudere, potrebbe essere assegnato anche all’ultima giornata, in basso Hellas Verona, Cagliari, Parma, Lecce e Venezia sono in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie B.

Escludendo il Monza, la cui discesa in cadetteria è purtroppo ormai vicinissima, le cinque squadre appena menzionate saranno infatti chiamate a gettare il cuore oltre l’ostacolo nelle ultime gare della stagione per confermarsi in massima serie anche il prossimo anno.

E tra corsa scudetto e corsa salvezza, non va ovviamente dimenticata quella per il quarto posto che garantisce la qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League, per il quale sono attualmente coinvolte Bologna, Juventus, Roma e Lazio.

Una situazione quindi decisamente aggrovigliata quella alla quale stiamo assistendo, i cui nodi verranno ovviamente sciolti dai risultati derivanti dai match che andranno in scena nel prossimo mese. Ancora poche settimane e avremo tutti i verdetti della Serie A 2024-2025.

Serie A, Juve, Napoli e Milan pensano già al mercato: serve un bomber di scorta

Con tutti i verdetti, come detto, ancora da conoscere, il campionato di Serie A si avvia verso la sua conclusione, fissata per domenica 25 maggio. Data, questa, in cui avremo piena contezza di tutto ciò che al momento è ignoto, in seguito alla quale sarà tempo per le squadre di Serie A di iniziare a pensare alla sessione estiva di calciomercato per la quale, considerato anche l’intervallo straordinario in programma dall’1 al 10 giugno alla luce del Mondiale per club che si disputerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio, sembrano essere già pronte ad attivarsi in particolar modo, Juventus, Napoli e Milan.

I tre top club del nostro campionato avrebbero infatti inziato a guardarsi intorno innanzitutto per provare a portare nei rispettivi centri di allenamento un bomber di scorta che possa fare da spalla a Vlahovic, Lukaku e Gimenez. Un bomber, che le tre società avrebbero individuato in zona retrocessione, che nei prossimi mesi potrebbe passare dall’attuale lotta salvezza a quella per lo scudetto.

Krstovic nel mirino di Juventus, Napoli e Milan: il bomber del Lecce pronto al grande salto

Capocannoniere del Lecce, attualmente impegnato nella lotta per non retrocedere, Nikola Krstovic potrebbe lasciare il Salento nei prossimi mesi per passare dalla lotta salvezza a quella per lo scudetto. Legato al club giallorosso dall’agosto 2023, il bomber montenegrino avrebbe infatti suscitato l’interesse delle succitate Juventus, Napoli e Milan, desiderose di rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riferito dai colleghi di Calcio in Pillole, le tre società in questione potrebbero presto bussare alle porte del presidente Sticchi Damiani che, consapevole di non poter più trattenere il giocatore, ormai nel pieno della maturità sportiva, proverà ovviamente a incassare dalla sua cessione una cifra importante che possa rimpolpare le finanze del suo club. All’apertura del mercato mancano ancora diverse settimane, ma ciò che appare già confermato è che Krstovic non vestirà la maglia del Lecce la prossima stagione.