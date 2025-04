Il club conferma la cessione | Conte, ecco finalmente l’erede di Kvara: saltato in inverno, il trasferimento si chiude in estate

Il Napoli di Antonio Conte ha finalmente trovato l’erede di Kvaratskehelia. Dopo il flirt invernale, è giunta la conferma del trasferimento.

Prima in classifica con 71 punti a pari merito con l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis si prepara al rush finale della stagione col chiaro obiettivo di mettere in bacheca il quarto scudetto della sua storia.

Dopo il triste decimo posto della scorsa stagione, chiusa a meno 41 dalla prima posizione dei poc’anzi menzionati nerazzurri, i partenopei, anche grazie all’arrivo in panchina di Antonio Conte e a quello dei vari Lukaku, McTominay, Buongiorno e Neres, hanno saputo risalire la china e tornare a lottare per il tricolore a distanza di due anni da quello vinto meritatamente nel 2023.

Una rinascita quindi decisamente immediata, quella della formazione campana, la quale, pur perdendo Kvaratskhelia a stagione in corso, non si è mai disunita dimostrando, al contrario, nonostante qualche scivolone e la mancanza di un vero e proprio erede del georgiano, grande coesione e voglia di stare di alto.

Al termine dell’annata manca ormai pochissimo e il calendario, almeno sulla carta, dice che il Napoli ha impegni sicuramente più agevoli dell’Inter che, ancora frastornata dalle due disfatte di fila rimediate contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, potrebbe essere ulteriormente distratta dall’imminente impegno di Champions contro il Barcellona. Il sogno è a portata degli azzurri che, aiutati recentemente dalla dea bendata, non dovranno ora commettere passi falsi nell’ultimo mese della stagione.

Manna al lavoro per portare a Napoli il vero erede di Kvara

Ceduto lo scorso gennaio al Paris Saint Germain di Luis Enrique per 75 milioni di euro, Khvicha Kvaratskhelia non è stato ancora sostituito concretamente dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nonostante i vari contatti avuti in inverno con vari club, il georgiano è stato alla fine “sostituito” mestamente dal milanista Okafor che, giunto all’ombra del Vesuvio in prestito con diritto di riscatto nel mese di febbraio, non ha minimamente inciso con la maglia dei campani.

Destinato a rientrare a Milano al termine della stagione, l’esterno svizzero si appresta quindi a lasciare vuoto lo spazio garantitogli in azzurro nei mesi scorsi. Consapevole di dover riempire quanto prima tale vuoto con un profilo di alto livello, il direttore sportivo Manna avrebbe ripreso i colloqui con un club europeo già contattato in inverno dal quale, stando a quanto emerso nei giorni scorsi, potrebbe finalmente arrivare quello che molti considerano il degno erede di Kvaratskhelia.

Napoli, ricontattato lo Shakhtar per Sudakov: il club ucraino conferma la cessione

Corteggiato a lungo dal Napoli lo scorso inverno, vista la necessità di De Laurentiis di rimpiazzare il partente Khvicha Kvaratskhelia, Georgiy Sudakov potrebbe finalmente vestirsi d’azzurro nei prossimi mesi per prendere il posto del georgiano.

Stando infatti alle ipotesi di Give Me Sport, successive ad alcune dichiarazioni del direttore generale dello Shakhtar, Sergei Palkin, che ha confermato che Sudakov verrà ceduto in estate a un club col quale gli ucraini sono in trattativa da diverso tempo, pare che possa essere proprio il Napoli la squadra alla quale potrebbe legarsi il talento classe 2002. Al momento, ovviamente, non si hanno ancora dettagli precisi della trattativa, ma ciò che è certo è che a Conte un profilo come quello di Sudakov piace e anche tanto.