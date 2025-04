Necessario un trapianto di cervello: tragedia Hamilton | Dovrà smettere di correre per sempre

Hamilton svela il motivo del ritiro anticipato, smetterà di scendere in pista a causa di un problema di salute, la sua confessione

I tifosi avevano espresso un grande entusiasmo al suo annuncio come nuovo pilota della Ferrari. Lewis Hamilton è stato accolto nel migliore dei modi a Maranello. In lui erano riposte le speranze di tornare a competere per la vittoria della classifica costruttori, obiettivo che la Rossa aveva sfiorato lo scorso Mondiale, grazie a un’ottima seconda parte di stagione.

Ma la nuova avventura del sette volte campione iridato è iniziata nel peggiore dei modi, con nessun podio nei primi cinque Gran Premi del 2025 e con un ritardo netto rispetto al compagno di scuderia Charles Leclerc, che ha centrato il podio in Arabia.

Non si tratta, quindi, solo di un problema con la macchina, dato il mezzo secondo che il monegasco rifila con costanza al britannico, che non sa più che pesci prendere per risollevare le sorti di un’annata partita con il piede sbagliato.

Il 40enne è apparso giù di morale negli ultimi incontri con la stampa, un atteggiamento rinunciatario che fa ipotizzare che possa rescindere il contratto di due stagioni, stipulata con il Cavallino Rampante.

La confessione di Hamilton, ecco perchè sta deludendo con la Ferrari

Una frustrazione che aumenta di giorno in giorno, al punto che Hamilton ha dichiarato: “Cosa mi servirebbe? Un trapianto di cervello. So che i tifosi, il team e i capi non sono contenti”.

Una dichiarazione che ha fatto discutere ma che mette in evidenza la pressione che sta gestendo con fatica il campione inglese. Un feeling con la nuova macchina che sussiste, con i risultati in pista che non sono all’altezza delle aspettative.

Hamilton è in grande difficoltà, non riesce a convivere con il suo attuale rendimento

Hamilton sa del peso che ha sulle spalle e vorrebbe entrare nella storia della Ferrari ma le premesse non sono esaltanti. Un problema non di poco conto che potrebbe accentuarsi nelle prossime gare nel caso in cui le prestazioni non dovessero migliorare.

Non è da escludere che Lewis possa arrivare alla drastica decisione di dire addio alla Formula Uno, concludendo prima del previsto una carriera comunque esaltante, con quest’ultimo rammarico finale.