“Vuole tornare al Milan”: il club pronto ad accontentarlo | È lui il primo rinforzo dei rossoneri

Il club rossonero potrebbe riabbracciare una vecchia conoscenza che vorrebbe a tutti i costi tornare a Milanello in vista della prossima stagione.

Il derby di ritorno di Coppa Italia, con la netta e spumeggiante vittoria per 3-0 contro l’Inter, ha dato finalmente un senso alla stagione del Milan che ora dovrà completare l’opera a metà maggio, cercando di portare a casa il trofeo 22 anni dopo l’ultima volta.

La vittoria della competizione nazionale, infatti, oltre a permettere al Milan di alzare due trofei stagionali, a distanza di 18 anni dall’ultima volta, darebbe soprattutto ai rossoneri la possibilità di qualificarsi per la prossima edizione dell’Europa League e scongiurerebbe una stagione intera senza alcuna competizione continentale.

Il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, però, il Milan dovrà vedersela contro il lanciatissimo Bologna di Vincenzo Italiano che ha dimostrato tutta la sua forza nel corso di questa stagione, soprattutto negli ultimi mesi, e sta lottando, a differenza del Diavolo, per un posto nella prossima Champions League.

In casa Milan, intanto, sarà di fondamentale importanza quello che accadrà parallelamente nelle stanze dei bottoni. Il club rossonero, infatti, nella figura dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, dovrà prendere la decisione finale su quello che sarà il nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione, con Igli Tare che resta in pole, ma con lo stesso Tony D’Amico ancora in vita come candidatura.

Milan, ipotesi Allegri per il nuovo allenatore?

Soltanto dopo la scelta del nuovo ds, che comunque andrà arriverà con colpevole ritardo, si potrà poi capire come si orienterà la società sul nuovo allenatore, con Sergio Conceicao che sembra destinato a non essere confermato anche se dovesse portare a casa il secondo trofeo stagionale in poco meno di sei mesi di gestione.

Secondo molti esperti di calciomercato, nonché giornalisti e opinionisti vicini all’ambiente rossonero, l’allenatore che resta in pole per la panchina del Milan sarebbe ancora Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo un anno di stop forzato e dopo la chiusura del suo rapporto con il club bianconero.

Milan, Allegri spinge per il grande ritorno

Secondo il giornalista esperto di cose di Milan, Daniele Longo, infatti, Allegri starebbe spingendo fortemente per tornare in rossonero dopo aver già allenato il Diavolo dal 2010 all’inizio del 2014. Il tecnico livornese avrebbe voglia di Milan e starebbe prendendo in considerazione solo la destinazione milanese.

Sempre secondo il giornalista Longo e le sue fonti, infatti, Allegri da mesi non manca di guardare una partita dei rossoneri e agli amici avrebbe confessato di voler il grande ritorno. L’idea c’è, sia della società che dell’allenatore, i contatti diretti ancora no. Prima bisogna arrivare alla scelta (lenta) del nuovo direttore sportivo, poi si farà tutto il resto.