Sinner, cambia tutto prima del rientro: addio al primato in classifica | Ecco chi lo ha scavalcato

Il tennista numero uno al Mondo sta per tornare ufficialmente in campo, ma nel frattempo è stato superato in graduatoria.

Il purgatorio è quasi terminato, l’attesa sta per finire. Ormai è tutto pronto per il rientro in campo di Jannik Sinner, tennista numero uno al Mondo che ha dovuto saltare tre mesi di stagione a causa della squalifica, concordata con la WADA, arrivata a causa del caso Clostebol.

Il tennista azzurro, quindi, come da previsione e programma, tornerà alle gare ufficiali nel Master 1000 di Roma, al Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia. Sinner farà il suo ritorno in campo davanti al suo pubblico e alla sua gente e sicuramente accolto dall’entusiasmo generale degli appassionati di tennis italiani e non solo.

Ancora pochi giorni, quindi, e a inizio maggio si rivedrà in campo l’asso azzurro che, in occasione del torneo romano, comincerà a riprendere dimestichezza con il ritmo gara e con le competizioni ufficiali prima di riprendere uno stato di forma significativo in vista della fase calda della stagione.

Da giugno fino a settembre, infatti, arriveranno i tre Grandi Slam della stagione, con Roland Garros, Wimbledon e Us Open che sono ovviamente gli obiettivi principali del tennista altoatesino dopo aver già conquistato gli Australian Open dello scorso gennaio. In questi mesi di assenza dai campi e dai tornei ufficiali, intanto, Sinner è rimasto saldamente al comando della classifica ATP.

Le classifiche attuali, Alcaraz insidia Sinner

Soltanto Carlos Alcaraz, con la vittoria ai Master 1000 di Montecarlo di qualche settimana fa, è riuscito ad avvicinarsi a Jannik, salendo al secondo posto in classifica e superandolo nella Race, graduatoria che calcola il punteggio complessivo dell’anno solare in previsione delle Finals di Novembre. Ed è proprio con lo spagnolo che Sinner dovrebbe vedersela per i più importanti tornei della stagione, ma anche del futuro più immediato.

Nel frattempo, però, c’è chi tra i due, nonostante la classifica Atp e le recenti dimostrazioni avute dal campo, preferisce lo spagnolo, soprattutto come stile di gioco. Parliamo del collega tennista Cilic, ex numero tre al Mondo, ora 36enne che è stato intervistato dalla rivista “puntodebreak” e ha dato il suo parere sul tennis attuale e su quello che ci siamo lasciati alle spalle.

Cilic: “Alcaraz meglio di Sinner”

Su Sinner e Alcaraz, Cilic dice: “Chi scelgo tra Jannik e Alcaraz? Il secondo. Mi piace di più il suo stile: è un giocatore aggressivo, molto atletico e con una creatività impressionante. I giocatori così aggressivi optano sempre per la massima velocità: la sensazione è simile a quella di guidare una monoposto di Formula 1. Per Carlos, avere questo stile di gioco è allo stesso tempo un dono e una maledizione”.

Su chi sia il miglior tennista di sempre, invece, Cilic non ha dubbi: “Adesso abbiamo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che sono ancora molto giovani, ma stanno progredendo bene. Sono loro a guidare il cammino, è una nuova generazione, quindi vedremo. Solo il futuro ci dirà se sarà una generazione migliore della precedente oppure no. Il migliore di sempre per me è Novak Djokovic, con i numeri in mano ma ho molto rispetto sia per Rafael Nadal che per Roger Federer. Alla fine parliamo di 24, 22 e 20 Slam, tutti e tre impressionanti”.