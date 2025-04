Partono le querele: l’Inter finisce in tribunale | Penalità in classifica e retrocessione

Ancora polemiche e caos attorno al club nerazzurro e a tutto quello che sta succedendo in merito alla questione Curva Nord e ultras.

Non accennano a placarsi le discussioni e le polemiche attorno all’Inter e a quello che è successo in merito al caso Ultras e ai componenti della Curva Nord che sono stati arrestati perché ritenuti colpevoli dell’omicidio di un altro tifoso, ma soprattutto in stretta relazione con la ‘Ndrangheta calabrese.

Nel corso degli ultimi mesi, come tutti sappiamo, sono stati oggetto di discussione diverse intercettazioni tra questi capo ultras e tesserati dell’Inter che, in un modo o nell’altro, sono stati accusati di aver fatto dei favoritismi e delle concessioni a questa gente.

Dai giocatori all’allenatore Simone Inzaghi, fino ad arrivare ad ex calciatori dell’Inter e al Presidente e vicepresidente, Giuseppe Marotta e Javier Zanetti. Tutti, in più di un’occasione, avrebbero colloquiato con questa gente che poi è stata arrestata ed è accusata di gravissimi reati.

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, nel frattempo, ha sempre sostenuto che, in questa situazione, l’Inter fosse parte lesa e che i tesserati nerazzurri abbiano soltanto ricevuto ricatti e minacce da parte di questa gente che non sarebbe mai stata aiutata o favorita in qualche modo da azioni di qualche componente importante del club.

Caso ultras Inter, le polemiche dopo il post di Saviano

L’argomento, dopo qualche settimana di pausa, è tornato di stretta attualità tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, dopo la stories Instagram dello scrittore e giornalista d’inchiesta, Roberto Saviano che ha esultato, da tifoso del Napoli, al gol di Orsolini che ha dato la vittoria al Bologna contro l’Inter, ricordando che i nerazzurri abbiano in casa la tifoseria più “mafiosa” d’Italia e di quanto la società abbia fatto per porgere l’altra guancia ai componenti della Curva Nord.

Parole che hanno ovviamente scatenato sdegno e rabbia da parte dei tifosi dell’Inter, ma soprattutto dei componenti del club che non hanno commentato le parole di Saviano, ma hanno sicuramente fatto trapelare tutto il loro nervosismo in merito.

Caso ultras, le accuse all’Inter

A difendere quanto postato da Saviano, però, ci hanno pensato alcuni utenti su X, uno di loro juventino, che ha scritto quanto segue: “L’Inter può anche querelare Saviano per diffamazione, ma il PM di Milano dice le stesse cose. Il fatto che la stampa amica, Gazzetta in primis, stia cercando di insabbiare la vicenda da mesi, e che Chinè stranamente taccia, non cambia la sostanza delle cose”.

Il riferimento e ai mancati provvedimenti, in termini di deferimenti, multe o squalifiche nei confronti dell’inter, presi (anzi non presi) dal Procuratore generale della FIGC, Giuseppe Chinè, ma soprattutto alle parole del Pm di Milano che in merito alla vicenda ultras e Curva Nord, nei mesi scorsi, ha dichiarato apertamente che l’Inter di fatto finanziava gli ultras infiltrati nel club.