Yildiz paga con gli interessi: l’espulsione non sarà perdonata | Cacciato dalla Juve per poter monetizzare

Il fantasista e giovane gioiello bianconero è stato protagonista di un brutto gesto violento durante la partita tra Juventus e Monza.

Un errore di gioventù assolutamente da non giustificare, ma a cui va dato anche il giusto peso, classificandolo come il classico gesto incosciente, ma comunque frutto della giovane età. Un errore, però, che potrebbe costare caro sia a lui che alla Juventus.

Kenan Yildiz si è reso protagonista di una reazione nei confronti del centrocampista del Monza, Bianco. Un gesto volontario che lo ha visto protagonista. Il turco, a pochi secondi dalla fine del primo tempo e con risultato e partita che la Juventus aveva saldamente in pugno, si è fermato, ha aspettato il suo avversario e poi lo ha colpito con un gomito in faccia, senza però sferrargli un colpo così violento.

Poco importa. Il VAR è intervenuto, ha individuato questo gesto come violento ed ha espulso il calciatore bianconero. Ma, se il problema non si è particolarmente posto nel match contro i brianzoli, con la Juventus che ha controllato partita e risultato fino alla fine senza incorrere in particolari rischi, tutt’altro discorso si può fare per il prossimo futuro.

Yildiz, infatti, salterà per squalifica le partite contro Bologna e Lazio, trasferte fondamentali per la Juventus nella corsa alla prossima Champions League. Un’assenza pesante e che potrebbe farsi sentire, soprattutto se consideriamo l’importanza tecnico e tattica che il fantasista classe 2005 sta rivestendo nella nuova Juve di Igor Tudor.

Yildiz, gli attacchi social dei tifosi bianconeri

Proprio lo stesso tecnico croato, ai microfoni nel post match, ha avuto un atteggiamento paterno nei confronti di Yildiz e lo ha voluto giustificare, ma soprattutto proteggere dagli attacchi di stampa, opinionisti e tifosi. Tudor ha parlato di un errore di gioventù, ma anche e soprattutto di un ragazzo buono e senza malizia che non voleva far male a nessuno.

Nonostante questo, però, molti tifosi della Juventus, probabilmente esasperati da una stagione logorante, piena di alti e bassi e con più delusioni che gioie, sui social, hanno attaccato il gioiello turco, parlando di comportamento inaccettabile in una squadra come quella bianconera che ha sempre fatto dello stile e dell’eleganza una sua virtù.

Yildiz, futuro in bianconero a rischio

Nel frattempo, però, la Juventus e Igor Tudor dovranno provare a staccare il pass per la prossima Champions League anche senza Kenan Yildiz a disposizione nelle due gare fondamentali della stagione. La paura è che quella sciocchezza del ragazzo turco possa costare cara anche in ottica classifica finale e, ovviamente, possa condizionare anche il mercato estivo.

Nel caso non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League, infatti, il club bianconero perderebbe gli introiti provenienti dall’Uefa e sarebbe costretta a fare un mercato a risparmio. Non è da escludere, inoltre, che potrebbe essere proprio lo stesso Yildiz, con una cessione molto remunerativa all’estero – Premier League su tutte – ad essere poi sacrificato per poter mantenere i conti in ordine e, allo stesso tempo, rinforzare la squadra.