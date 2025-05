Ghisolfi, con 20 milioni la soffia all’Inter | La rivelazione del campionato dice sì alla Roma: nerazzurri scartati

La rivelazione del campionato scarta l’Inter e dice sì alla Roma. Ghisolfi porta il giocatore a Trigoria pagandolo 20 milioni.

Molto più vicina alla zona retrocessione che a quella europea prima dell’avvento in panchina di Claudio Ranieri nel mese di novembre, la Roma della famiglia Friedkin ha completamente cambiato faccia da allora, tornando a lottare per un posto in Champions League a distanza di sette anni dall’ultima qualificazione ottenuta.

È infatti dal terzo posto conquistato alle spalle di Juventus e Napoli nella stagione 2017-2018 che i giallorossi non raggiungono la massima manifestazione europea per club. Da lì in poi, sebbene sia sempre stata impegnata in campo continentale, la Lupa non ha più calcato i campi più importanti del Vecchio Continente.

Andataci vicina la scorsa stagione nonostante il sesto posto in classifica alle spalle di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, la qualificazione alla Champions League è tornata solo quest’anno veramente alla portata della società capitolina.

Attualmente quinta in classifica con 63 punti, a pari merito con Juventus e Lazio, rispettivamente quarta e sesta per differenza reti e scontri diretti, la Roma, che in campionato non perde addirittura dal 2-0 subito a Como il 15 dicembre scorso, ha ora più che mai tutte le possibilità di ottenere il pass per la fase campionato della prossima edizione della Champions League. L’obiettivo è vicinissimo, servirà solo un importante ultimo sforzo per centrarlo.

Roma, Ghisolfi tra nuovo allenatore e rinforzi per la squadra

Consapevole della scelta ormai definitiva di Claudio Ranieri di non voler proseguire la sua avventura sulla panchina della Roma, il direttore sportivo del club giallorosso, Florent Ghisolfi ha iniziato in tal senso a guardarsi intorno alla ricerca di un valido sostituto del tecnico romano che possa portare ancora più in alto la squadra.

Una squadra, che la prossima stagione potrebbe giocare nuovamente in Champions League a distanza di sei anni dall’ultima apparizione (Porto-Roma 3-1 del 6 marzo 2019), che il poc’anzi menzionato dirigente francese conta di rinforzare ulteriormente mediante precise operazioni alcune delle quali pronte a decollare nelle prossime settimane.

Ghisolfi soffia Pellegrino all’Inter: il Parma chiede 20 milioni per il suo gioiello

In piena corsa, come detto, per un posto in Champions League, la Roma della famiglia Friedkin pensa anche alla prossima stagione e inizia a sondare il terreno per alcuni giocatori che potrebbero far comodo al nuovo allenatore nei prossimi mesi. Nuovi giocatori, tra i quali Mateo Pellegrino del Parma, che, balzato agli onori della cronaca nelle ultime settimane grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia dei ducali, sarebbe finito prepotentemente nel mirino del direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi.

Valutato dalla società emiliana tra i 15 e i 20 milioni di euro, l’attaccante argentino, stando a quanto riferito recentemente dai colleghi di Calcio in Pillole, avrebbe attirato l’attenzione anche dell’Inter di Beppe Marotta che, sebbene già certa della qualificazione alla prossima Champions League, non sembrerebbe però al momento meta a lui particolarmente gradita. Ovviamente è presto per parlare di trattativa avviata tra Roma e Parma, ma nelle prossime settimane i giallorossi potrebbero davvero bussare alle porte dei gialloblù per valutare la fattibilità dell’affare. In attesa che ciò si compia, non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.