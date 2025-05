Francesco Totti, tragedia sfiorata: la sua vita in pericolo | Poteva non tornare vivo

Totti confessa di avere rischiato la vita, è salvo per miracolo, non si aspettava di avere di essere in pieno pericolo

Otto anni fa Francesco Totti salutava i tifosi della Roma, dando il proprio addio al mondo del calcio giocato. Un giorno triste per i sostenitori giallorossi e per tutti gli appassionati di questo sport, con la conclusione della carriera di una delle ultime bandiere, che ha indossato la maglia della stessa squadra per oltre 20 anni.

E così il capitano ha provato in ogni modo di restare nel progetto tecnico ma il minutaggio in netto calo lo ha spinto a questa sofferta decisione che aveva provato a rimandare più volte.

Un momento ricco di commozione per i tifosi accorsi in massa allo stadio Olimpico, teatro di reti di pregevole fattura, giocate da campione e partite che resteranno indelebili nella memoria di più generazioni.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, l’ex numero 10 dei capitolini si è preso un periodo per dedicarsi alla sfera privata, che ha subito uno scossone con la separazione dalla moglie Ilary Blasi.

Una vacanza che rischiava di trasformarsi in un incubo, Totti ha rischiato di morire

Di recente Totti ha passato una settimana di vacanze alle Maldive, un momento di relax che si è, invece, trasformato in un incubo. Intervistato ieri sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, ha raccontato di avere avuto a che fare con degli squali.

Insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di entrambi, non ha solo approfittato della location per un periodo di leggerezza, ma ha rischiato davvero grosso.

Il racconto della grande paura che ha avuto Totti

Fazio ha mostrato il video che Totti ha pubblicato sui social, con gli squali che si aggiravano intorno a lui, e ha esordito con questa battuta: “Ora perché non si vede, ma sotto avevo il pannolone“.

Ha poi spiegato cosa è successo: “Ci hanno portato su quest’isola alle Maldive per fare questa esperienza. La guida quando mi viene incontro mi dice: ‘Stai tranquillo perché non mozzicano, non hanno mai mozzicato nessuno“. Lo spavento è stato, però, enorme, e non è stato facile mantenere la calma in quel frangente.