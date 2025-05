“Tra poco toccherà al Napoli”: confermati i reati in tribunale | Classifica rivoluzionata

La graduatoria della nostra Serie A potrebbe subire un radicale cambiamento se fossero confermate le previsioni.

Il match dello Stadio Via del Mare di Lecce, vinto nel tardo pomeriggio di sabato 3 maggio dal Napoli contro i padroni di casa, ha avvicinato ancora di più i partenopei al quarto Scudetto della storia e ha visto frantumarsi uno degli ultimi veri ostacoli che la capolista della nostra Serie A poteva ancora trovarsi di fronte in questo finale di stagione.

I ragazzi di Antonio Conte hanno disputato una partita molto simile a quelle giocate negli ultimi tempi, segnando un gol nel primo tempo e poi difendendo il vantaggio in una seconda frazione dal gioco non spumeggiante, ma sufficiente per portare i tre punti a casa.

Dopo la 35esima giornata di Serie A, quindi, il Napoli vede il suo vantaggio in classifica, rispetto all’Inter seconda, invariato, ma con una partita in meno da giocare. Basterà fare sette punti nelle ultime tre partite di campionato, tra Genoa, Parma fuori e Cagliari, per assicurarsi il Tricolore, a soli due anni di distanza dall’ultimo.

L’ostacolo più grande che si potrebbe contrapporre tra il team azzurro e lo Scudetto, però, non riguarda il campo e potrebbe essere rappresentato da una decisione della Procura Federale della FIGC che ancora deve esprimersi completamente sul caso Osimhen e sull’accusa di falso in bilancio di cui è accusato il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito alla questione.

Serie A, si attendono le decisioni sul caso Osimhen

Nell’estate 2020, infatti, il Napoli riuscì a portare a casa, direttamente dal Lille in Francia, l’acquisto dell’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, poi diventato un idolo del popolo partenopeo, nonché un calciatore decisivo, forse il più importante, nella volata dello Scudetto vinto due anni fa con Luciano Spalletti in panchina.

Il costo pattuito dalle due squadre per il passaggio del nigeriano al Napoli fu di 76 milioni di euro e la società azzurra, per raggiungerlo, inserì alcune contropartite da 20 milioni di euro totali, cifra relativa, almeno secondo le due società, al valore complessivo di Karnezis, terzo portiere di allora, e dei giovani Palmieri, Liguori e Manzi. Un’operazione su cui la Procura Federale della Figc ci ha sempre voluto vedere chiaro e che è costata a De Laurentiis l’accusa di falso in bilancio.

Napoli, cosa succederà in merito al caso Osimhen?

Nel frattempo, dopo quanto successe alla Juventus, con la penalizzazione pesante in classifica inferta due stagioni fa, sempre per una vicenda relativa a plusvalenze e presunto falso in bilancio, e l’inchiesta Curve che ha riguardato Milan e Inter e ha visto il suo epilogo, almeno per ora, nei giorni scorsi, qualcuno sui social dice di aspettarsi una novità e una penalità anche per il Napoli.

Penalizzazione che, ovviamente, potrebbe mettere in discussione l’attuale primo posto e l’eventuale Scudetto conquistato sul campo dai partenopei. Questo è quello che si chiede un utente di X in merito alla vicenda relativa al Napoli: “L’Inter si è salvata con la nuova norma inserita da poco dalla Procura Federale FIGC (dopo il caso juve, naturalmente) che per questi reati adesso si può patteggiare, altrimenti erano cazzi amari. Rimane in ogni caso il fatto che le sanzioni che sono state date sono veramente al limite del comico se paragonate ad altre del passato. Tra poco toccherà al Napoli, saranno così magnanimi?”