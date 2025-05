130 milioni nelle casse dell’Inter: la crisi economica è solo un ricordo | Marotta passa all’incasso

L’Inter ha oltre cento milioni in arrivo, la presidenza tira un sospiro di sollievo, la crisi economica è ormai alle spalle

L’Inter ha battuto il Barcellona al termine di una doppia sfida spettacolare e ha staccato il pass per la finale di Champions League. Un’impresa sportiva quella degli uomini di Inzaghi che hanno avuto la meglio dei blaugrana, guidati da un Yamal imprendibile.

I nerazzurri si erano portati sul doppio vantaggio, grazie al tocco sotto porta di Lautaro Martinez e al calcio di rigore siglato da Hakan Calhanoglu, ma nella ripresa è arrivata la rimonta degli avversari.

A un passo dal fischio finale, Francesco Acerbi, che era salito in avanti, ha segnato da vero attaccante la rete che ha riportato il match in equilibrio e decretato il suo prolungamento ai tempi supplementari, in cui è risultato decisivo il goal di Davide Frattesi.

La squadra di Simone Inzaghi è attesa all’ultima gara della competizione che si terrà a Monaco di Baviera sabato 31 maggio, dopo avere conquistato la seconda finale in tre anni.

L’Inter è più serena sia dentro che fuori dal campo

Un trofeo che è sfumato nel 2023 ma l’Inter si è aggiudicata con merito la possibilità di rifarsi due anni dopo, al termine di un percorso netto e dopo avere eliminato delle vere corazzate.

Un cammino europeo che aiuta anche i nuovi proprietari a diminuire il debito ereditato dalla precedente gestione Zhang, dato che le vittorie portano nelle casse del club di Viale della Liberazione una cifra enorme.

L’Inter si mette alle spalle la crisi finanziaria, i ricavi della Champions sono da capogiro

Secondo le stime di Calcio e Finanza, il successo contro il Barcellona in semifinale ha già portato il totale di stagione a 132 milioni di euro, incassi mai visti a Milano per la partecipazione alla massima competizione europea.

Dopo una serie di sessioni di mercato in cui gli investimenti sono stati ridotti all’osso e con l’organico rinforzato grazie alle idee e all’esperienza di Beppe Marotta, adesso il direttore sportivo avrà maggiori margini di manovra per consegnare al mister una rosa ancora più competitiva. I tifosi e i vertici della società possono festeggiare e tirare un sospiro di sollievo.