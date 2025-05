Alla Juventus ma solo con la Champions: il quarto posto rivoluziona il mercato | La società è stata chiara

Andare o non andare in Champions League cambierebbe ovviamente il destino del club bianconero, ma anche il mercato.

Una delle corse più entusiasmanti in questo finale di stagione di Serie A, in cui è praticamente tutto in bilico, è senza ombra di dubbio quella che vede coinvolte più squadre e che definirà quale sarà l’ultima in grado di staccare il pass per la prossima Champions League.

Dando ormai per scontata la qualificazione dell’Atalanta di Gasperini, terza in classifica e per cui manca soltanto l’ufficialità e la matematica, poi restano da giocarsi le ultime partite che decideranno quale sarà l’altra squadra che potrà accedere al ricco montepremi della Coppa più importante per club continentale.

Juventus, Roma, Lazio e Bologna. Quattro compagini per un solo posto, con la posizione dei bianconeri che, ovviamente, per storia, prestigio, ma soprattutto soldi spesi nelle ultime due sessioni di mercato, è quella ampiamente più delicata.

Sarebbe davvero un problema per il club bianconero non accedere si ricavi della Champions dopo gli investimenti fatti tra estate e inverno, ma soprattutto, una mancata qualificazione, condizionerebbe fortemente anche le ambizioni e gli obiettivi in vista della prossima stagione, con un’estate che sarebbe sicuramente più sottotono.

Juve, senza Champions sarà fallimento

Senza Champions League, ovviamente, la stagione della Juventus, che già può essere considerata comunque deludente, diventerebbe fallimentare e senza appello, soprattutto dopo l’esonero di Thiago Motta e la rinuncia a quel progetto e l’eliminazione, anche abbastanza frustrante, da tutte le altre competizioni a cui i bianconeri hanno partecipato.

Ora, in panchina, c’è Tudor che ha un po’ ridato spirito e senso di appartenenza alla squadra e ai calciatori, ma il croato non ha il posto assicurato anche per la prossima stagione. Il suo futuro, ovviamente, dipende dal raggiungimento o meno del quarto posto e dalla qualificazione in Champions League.

Juve, Tudor non ha il posto assicurato nemmeno con la Champions

Secondo la Gazzetta.it, però, la sua permanenza sarebbe in dubbio anche in caso di quarto posto. Con la Champions scatterebbe il rinnovo in automatico per l’anno successivo, ma il club può comunque può decidere di rescindere entro il 30 luglio.

L’allenatore é consapevole che il quarto posto potrebbe non bastargli per continuare il suo matrimonio con la Vecchia Signora e, secondo alcune voci di mercato, dipenderà tutto anche da quale allenatore tornerà e si troverà libero e da poter tesserare nelle prossime settimane.