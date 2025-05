“Non sarei mai voluto andare via”: la Juventus lo costringe a fare le valigie | È necessario fare cassa

Calciomercato Juventus, i bianconeri lo costringono a fare le valigie: “Non sarei mai voluto andare via” dichiara il calciatore

Ultimi due impegni in campionato per la Juventus che vuole blindare il quarto posto che consentirebbe alla “Vecchia Signora” di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Prima l’Udinese in casa e poi l’insidiosa trasferta di Venezia con i ragazzi di mister Di Francesco tutt’altro che salvi. Stagione che, però, per i bianconeri sarà tutt’altro che terminata visto che affronteranno la prima edizione del Mondiale per Club negli USA.

Poi sarà il tempo di concentrarsi solo ed esclusivamente sul calciomercato. In estate, infatti, potrebbero arrivare delle importanti novità: sia dal punto di vista degli arrivi che per quanto riguarda le cessioni.

Nelle ultime ore, però, stanno facendo molto rumore le dichiarazioni di un calciatore che sarebbe stato addirittura costretto a lasciare la Juventus mesi fa. Ed il motivo ha fatto infuriare non poco i sostenitori bianconeri.

La Juventus lo ha mandato via, furia dei tifosi: rivolta contro Giuntoli

Gli è bastato un anno per farsi apprezzare dai tifosi del Bournemouth e dagli amanti della Premier League. Un campionato che saluterà, appunto, dopo solamente un anno visto che su di lui ha messo gli occhi uno dei club più importanti al mondo. Il protagonista in questione è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Dean Huijsen. L’ex difensore della Roma e Juventus, secondo quanto annunciato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, a partire dalla prossima stagione giocherà tra le fila del Real Madrid.

Un colpo non indifferente quello che effettueranno i “Blancos” visto che sborseranno al club inglese ben 60 milioni di euro. Il classe 2005, naturalizzato spagnolo e già punto di riferimento della nazionale, si è rivelato come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato inglese. In vista della sua cessione anche la Juventus ne avvantaggerà: Giuntoli incasserà 6 milioni visto che il club aveva inserito una percentuale in caso di cessione del calciatore. Furia dei tifosi bianconeri contro il ds visto che non avrebbero mai voluto un suo addio.

“Non sarei mai voluto andare via”, tifosi contro Giuntoli: questa volta l’ha fatta grossa

A questo punto Huijsen diventa, a tutti gli effetti, un vero e proprio rimpianto per la Juventus. In particolar modo dei tifosi che lo avrebbero voluto vedere all’opera in questa stagione. Anche se Giuntoli ha preferito optare per una cessione a titolo definitivo del calciatore. Una scelta che difficilmente verrà perdonata dalla piazza.

Nel corso di una intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” il calciatore ha spiegato che, se fosse dipeso da lui, non avrebbe mai lasciato Torino: “Io non sarei mai voluto andare via. Non è stata una mia scelta. Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione“.