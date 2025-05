Il club svende i suoi gioielli | ADL, bastano 50 milioni per chiudere l’affare: i tifosi stentano a crederci

Il club mette in vendita i suoi pezzi da 90 a prezzo ridotto. ADL chiude l’affare intorno ai 50 milioni. Sostenitori azzurri increduli.

In piena lotta scudetto insieme all’Inter di Simone Inzaghi, fresca finalista di Champions League grazie al 7-6 complessivo rifilato al Barcellona nelle semifinali, il Napoli di Antonio Conte è pronto ad affrontare gli ultimi impegni della stagione con la consapevolezza di chi sa di avere la vittoria dello scudetto nelle proprie mani.

Conquistato meritatamente due anni fa sotto la guida di Luciano Spalletti, il tricolore è tornato quest’anno prepotentemente alla portata degli azzurri i quali, dopo un cammino sicuramente entusiasmante, hanno nuovamente la possibilità di tornare sul tetto d’Italia dopo l’amaro decimo posto della scorsa stagione.

Un ritorno sulla vetta più alta del campionato che vorrebbe dire quarto tricolore della sua storia per la società del presidente, Aurelio De Laurentiis che, capace di mettere a disposizione del succitato tecnico leccese una rosa super competitiva in cui stanno brillando particolarmente le stelle degli ex Manchester United, Scott McTominay e Romelu Lukaku, sogna ora, come tutto l’ambiente napoletano, di veder nuovamente cucito sulle maglie azzurre lo scudetto.

Uno scudetto, da esibire con orgoglio la prossima stagione, che la compagine campana sarà chiamata a portare a casa mediante le vittorie degli ultimi incontri del campionato per i quali, sebbene l’ultima parola spetti sempre al campo, parte ovviamente favorita.

Napoli, rinforzi Champions in arrivo

In corsa per lo scudetto, come detto, insieme all’Inter e con la qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League già in mano, il Napoli del direttore sportivo Manna guarda già al futuro e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da attuare in sede di calciomercato nelle prossime settimane.

Un calciomercato, per il quale il club azzurro è pronto a investire subito i 75 milioni di euro incassati dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, che sarà ovviamente indirizzato al concreto rafforzamento del gruppo squadra che, come spesso sottolineato da Conte, avrà bisogno di maggiore profondità ed esperienza vista la partecipazione alla massima manifestazione continentale per club.

Napoli, spunta l’ipotesi Nunez dal Liverpool: i Reds chiedono “appena” 50 milioni

Fresco campione d’Inghilterra con il Liverpool di Arne Slot, Darwin Nunez potrebbe lasciare la Premier League nelle prossime settimane per tentare la fortuna in un altro campionato. Passato ai Reds dal Benfica nell’estate 2022 per un complessivo di 100 milioni di euro, l’uruguaiano non ha mai veramente brillato sulla sponda rossa del Mersey dove, stando a quanto emerso negli ultimi giorni, sono pronti a svenderlo senza troppi complimenti.

Stando infatti a quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club campione d’Inghilterra sarebbe pronto a cedere l’attaccante sudamericano per una cifra tra i 50 e i 55 milioni di euro. Cifra, questa, sicuramente importante ma non impossibile, alla quale potrebbe arrivare tranquillamente il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, appresa la notizia, ha già iniziato a sondare il terreno per provare a regalare un colpo inaspettato, nonché da sogno ai propri sostenitori.