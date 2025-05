Ghisolfi lo strappa al Real Madrid: accordo totale per il trasferimento | Un fenomeno sbarca nella capitale

Il direttore sportivo giallorosso è già riuscito a chiudere un importante affare di mercato in vista della prossima stagione.

La stagione della Roma ha subito una svolta clamorosa in questo 2025 e i diciannove risultati utili consecutivi in campionato sono lì a testimoniare l’ennesimo miracolo sportivo compiuto da Claudio Ranieri nel suo ruolo di allenatore e normalizzatore all’interno di uno spogliatoio.

Per molti, poi, sono addirittura enormi i rimpianti circa le possibilità che avrebbe potuto avere questa Roma se fosse partita dall’inizio della stagione con Claudio Ranieri in panchina. L’ex Leicester e Cagliari, invece, ha dovuto rimettere in sesto una situazione che altri allenatore, ma soprattutto ambiente e spogliatoio poco uniti, avevano creato.

Da quando è arrivato Ranieri, considerando solo il periodo e il lasso di tempo con lui in panchina, la Roma sarebbe seconda in classifica e avrebbe fatto meno punti soltanto del Napoli capolista. Ma basti pensare che a dicembre i giallorossi si trovavano praticamente in zona retrocessione ed ora stanno lottando per la Champions per capire la portata del miracolo.

Comprendere la posizione finale di classifica e quale Europa riusciranno a raggiungere i giallorossi, però, ora è e sarà fondamentale per orientarsi anche sul mercato, tra le possibili cessioni in vista dell’estate e la campagna acquisti che dovrebbe andare a rinforzare la squadra.

Roma, la scelta dell’allenatore per costruire il futuro

Hummels, Paredes, forse lo stesso Dybala, potrebbero aver terminato il loro tempo in giallorosso, mentre si punterà forte, già da inizio stagione, su Soulé che Claudio Ranieri, insieme ad altri nomi importanti della rosa, è riuscito a risollevare e far diventare centrale nello scacchiera tattico romanista.

Sarà una Roma che ovviamente dovrà essere costruita anche con il supporto e le idee del nuovo allenatore, colui che sarà scelto insieme dalla proprietà, dal direttore sportivo Ghisolfi e da Claudio Ranieri che diventerà Senior Advisor del club. Da questa scelta, però, dipende il futuro. Futuro su cui il club sta già lavorando.

Mercato Roma, chiuso per l’arrivo di un giovane

Secondo quanto riportato da Relevo e condiviso da inforoma24 su Instagram, infatti, la Roma avrebbe raggiunto un accordo con il giovane Miguel Romero Corredera, attaccante del Las Rozas. Classe 2009, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo.

Ha già debuttato con la prima squadra del suo club all’età di 15 anni. In questa stagione ha segnato 24 gol in 21 partite giocate. Il giovane talento spagnolo aveva attirato l’interesse di Real e Atletico Madrid, ma si è lasciato convincere dalla proposta e dal progetto triennale offertogli dalla Roma.