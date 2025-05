Chiesa fa le valigie e torna in Serie A: offerta ufficiale al giocatore | Accordo e firma

Federico Chiesa prepara il ritorno in Serie A dopo quasi un anno dall’addio: accordo e firma con il club, offerta ufficiale al calciatore

Un anno difficile quello che ha vissuto lontano dall’Italia per Federico Chiesa. Il figlio d’arte, dopo essere stato acquistato nelle ultime ore del mercato estivo nella passata stagione dal Liverpool, ha deluso completamente le aspettative.

In particolar modo quelle di Arne Slot che lo ha utilizzato con il contagocce in questa stagione. Basti pensare che il nativo di Genova è sceso in campo complessivamente in 13 occasioni per un totale di 403′. Decisamente troppo poco per lui.

Segno del fatto che la sua esperienza, in Premier League, potrebbe giungere al termine in vista della nuova apertura del calciomercato. Il suo ritorno in Italia non è assolutamente una ipotesi da scartare. Anche perché le squadre interessate a lui di certo non mancano.

In particolar modo un club lo ha inserito nella lista dei desideri in vista della prossima stagione. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente la “Gazzetta dello Sport” che ha fornito ulteriori aggiornamenti in merito a ciò.

Chiesa ritorna in Serie A, affare in vista: le ultime

Federico Chiesa verso il ritorno nel nostro Paese dopo un anno dall’ultima volta. Sulle tracce dell’esterno d’attacco si sarebbe fiondato il Napoli che, a dire il vero, non ha ancora trovato un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia passato al PSG a gennaio. L’ex nazionale azzurro (Spalletti non lo ha più convocato dopo che Slot non lo ha considerato più di tanto) è un profilo che piace moltissimo a mister Conte. Da valutare, in primis, la possibile permanenza dell’allenatore che sembra molto vicino a lasciare i partenopei dopo un solo anno.

Le cose potrebbero cambiare nel caso in cui il presidente De Laurentiis accontentasse le sue richieste: ovvero quelle di comprare i calciatori. Tra questi può rientrare anche Chiesa. Il genovese sembrava molto vicino all’approdo in azzurro già nella sessione invernale, ma per diversi motivi l’affare non si è mai concluso positivamente. Difficile, a questo punto, che il manager olandese possa cambiare idea su di lui. Molto più probabile, invece, che possa dare il definitivo “via libera” alla sua cessione. Da valutare se in prestito o a titolo definitivo.

Chiesa sempre più vicino verso il ritorno in Serie A, affare in vista col club

Non è finita qui visto che, secondo quanto annunciato dal quotidiano “rosa”, pare che il Napoli avrebbe addirittura già avviato i contatti con il calciatore ed i suoi agenti. Non solo: Chiesa sarebbe entusiasta del ritorno in Italia, soprattutto con l’obiettivo di riconquistare la fiducia di Spalletti ed anche la maglia azzurra.

Il Liverpool vuole accontentare il calciatore, a patto che vengano accettate alcune condizioni. Difficile, se non improbabile, che venga mandato via in prestito con diritto di riscatto (una soluzione che piace moltissimo al club partenopeo). I “Reds” spingerebbero più verso l’obbligo. C’è molto ottimismo affinché l’affare possa andare in porto.