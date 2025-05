Con tre cessioni rilancia la Juventus: innesti di qualità e una rosa da scudetto | Tra i sacrificati l’idolo dei tifosi

Calciomercato Juventus, tris di cessioni in vista della prossima sessione estiva: tra questi anche l’idolo dei tifosi

L’unico “obiettivo” da raggiungere in questa stagione è quello di conquistare il quarto posto che consentirebbe alla Juventus di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Anche se, a dire il vero, i tifosi bianconeri si aspettavano molto di più dalla squadra e dalla società che non hanno mantenuto alte le aspettative. Soprattutto quando in panchina c’era Thiago Motta.

Le colpe sono state attribuite anche al ds Giuntoli che, secondo la maggior parte dei sostenitori, ha effettuato degli acquisti che non hanno fatto assolutamente la differenza.

In vista della prossima sessione estiva del calciomercato, però, più di qualcosa potrebbe cambiare. Un tris di cessioni per fare cassa e rifare quasi una squadra. Tra gli altri che potrebbero fare le valigie anche uno dei beniamini della tifoseria.

Calciomercato Juventus, tris di cessioni per l’estate: tra questi l’idolo dei tifosi

Igor Tudor è stato confermato dalla Juventus come allenatore, almeno sino al Mondiale per Club. Non è da escludere, a questo punto, che dopo la prima edizione della competizione voluta fortemente dalla Uefa e dalla FIFA il suo posto potrebbe essere preso da un altro suo collega. In attesa di capire se il manager croato rimarrà o meno alla guida del club, la dirigenza si concentrerà sul mercato. Tra i possibili partenti, quasi sicuramente, spicca il nome di Dusan Vlahovic.

Nemmeno con Tudor le cose per il serbo stanno andando per il meglio. Dopo aver perso il posto con Motta, che da gennaio gli ha preferito Kolo Muani, il classe 2000 è il principale indiziato a fare le valigie. Soprattutto perché non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto e dimezzarsi il pesante ingaggio (12 milioni di euro a stagione). Tra coloro che possono svuotare l’armadietto del centro sportivo della Continassa spicca anche il nome di Kenan Yildiz. Il fantasista turco potrebbe essere sacrificato per fare cassa.

Calciomercato Juventus, in tre pronti a svuotare l’armadietto in estate

La cessione del nazionale turco, ovviamente, spiazzerebbe e non di poco l’ambiente bianconero visto che lo considerano uno dei talenti più importanti attualmente nella rosa bianconera. Tra i calciatori partenti anche Douglas Luiz che, a dire il vero, non ha convinto più di tanto né club e nemmeno la tifoseria. Per il brasiliano il ritorno in Premier League sembra essere l’opzione più scontata. Anche perché non mancherebbero affatto le proposte (Newcastle e Manchester City in prima fila).

In questo modo la Juventus, nel reparto offensivo, punterebbe ad un acquisto definitivo per Randal Kolo Muani che, dopo un impatto devastante, si è un po’ perso. Come il resto della squadra. Soldi che avanzerebbero anche per tentare gli assalti a due vecchie conoscenze della Serie A come Sandro Tonali e Victor Osimhen. Magari con l’ambizione di vincere lo scudetto il prossimo anno.