Terminato il prestito torna da dove è venuto: la Juventus non riscatterà il cartellino | La società ha deciso

Calciomercato Juventus, decisione presa dalla dirigenza: il calciatore non verrà riscattato e tornerà da dove è venuto

La stagione sportiva in Serie A giungerà al termine tra pochissimi giorni. Anche se ci sono diverse squadre che stanno iniziando già a pensare alla prossima. Tra queste proprio la Juventus che dovrà effettuare una vera e propria rivoluzione.

In primis partendo dalla panchina: bisognerà capire se Igor Tudor verrà confermato anche dopo il Mondiale per Club (come annunciato dal ds Giuntoli pochi giorni fa) oppure si opterà per un altro allenatore.

Poi sarà il tempo di pensare alla rosa e quali sono i calciatori da cui ripartire. Ma anche da quelli che non rientreranno, in alcun modo, nel progetto della società. A quanto pare c’è già qualcuno che dovrà necessariamente fare le valigie e svuotare l’armadietto della Continassa.

A lanciare la clamorosa indiscrezione, su “X”, ci ha pensato direttamente il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano. Quest’ultimo ha confermato che, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, la Juventus non effettuerà il riscatto sul calciatore.

Calciomercato Juventus, non ci sarà alcun riscatto: Giuntoli lo spedisce da dove è venuto

Il suo arrivo in Italia aveva entusiasmato il popolo bianconero. Lo stesso che, però, molto probabilmente si aspettava decisamente qualcosa in più da lui. Stesso discorso vale anche per la società che, a quanto pare, avrebbe preso una importante decisione sul futuro del calciatore. Francisco “Chico” Conceicao non dovrebbe essere riscattato dai bianconeri ed alla fine del prestito tornerà da dove è venuto: vale a dire al Porto. Un inizio incoraggiante quello del figlio d’arte che, grazie ad ottime prestazioni, aveva conquistato i tifosi.

Poi l’infortunio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane ed un calo improvviso hanno cambiato tutte le carte in tavola. Senza dimenticare, inoltre, il non essere considerato un titolare per mister Tudor che, nella maggior parte delle occasioni, lo inserisce molto spesso a gara in corso ed a conti già fatti. Già in estate si parlava addirittura di un possibile riscatto da parte della Juventus. Cosa che non avverrà affatto: i bianconeri, quindi, non eserciteranno l’opzione di riscatto fissato sui 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, decisione presa: nessun riscatto e addio ai bianconeri

Il classe 2002, quindi, farà ritorno al Porto già nelle prossime settimane. Anche se, allo stesso tempo, risulta molto difficile che il calciatore continuerà la propria avventura con i “Dragoes”. Soprattutto dopo l’addio dell’allenatore e papà Sergio Conceicao (che non dovrebbe nemmeno essere confermato come allenatore del Milan la prossima stagione).

Un bottino misero, seppur importante, quello del portoghese che ha realizzato 5 reti ed altrettanti assist in questa sua, molto probabilmente, prima ed unica esperienza con la casacca bianconera. Non è da escludere, a questo punto, un ritorno in Serie A a partire dalla prossima stagione. Ovviamente con un’altra maglia.