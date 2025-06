Lascia la Juve e va in Arabia: ha accettato ufficialmente l’offerta | Il trasferimento è già avvenuto

Arriva uno dei primi colpi di questa lunga estate di calciomercato e riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano.

L’estate del calciomercato quest’anno sarà più lunga del solito perché, come tutti sappiamo, avrà un’appendice di dieci giorni che è già cominciata e che riguarda anche e soprattutto le due squadre italiane, oltre ad altre squadre europee, per cui la stagione non è ancora terminata.

Parliamo chiaramente di Inter e Juventus che dovranno partecipare al Mondiale per Club negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 giugno e dovranno fare in modo di onorare questa competizione, anche perché più si va avanti nel torneo più soldi la società potrà immagazzinare nelle proprie casse.

Nel frattempo, tornando al discorso mercato, come dicevamo, per Inter e Juventus ci sarà la possibilità di una finestra di mercato supplettiva che si è già aperta lo scorso 1 giugno e chiuderà il prossimo 10 di questo mese. Poi, come per tutti gli altri, a partire dall’1 di luglio e fino all’1 di settembre, spazio alla classica sessione estiva di calciomercato dove si faranno il grosso delle operazioni.

L’Inter, approfittando della possibilità di tesserare calciatori in questa finestra supplementare istituita ad hoc, si è già portata avanti ed ha perfezionato gli acquisti del croato Sucic e del brasiliano Luis Henrique. Sia il centrocampista che l’esterno d’attacco, per cui i nerazzurri hanno speso circa 45 milioni di euro, parteciperanno al Mondiale per Club.

Mondiale per club, le scelte della Juventus

La Juventus, invece, non ha ancora messo mani al portafogli e deve perfezionare la situazione societaria, con l’ennesima rivoluzione che è in atto in questi giorni. Via Giuntoli, infatti, sta per arrivare Damien Comolli che sarà il nuovo direttore generale e sarà affiancato da Tognozzi, che ricoprirà il nuovo di direttore sportivo, e da Giorgio Chiellini.

La nuova dirigenza sceglierà il prossimo allenatore, con Igor Tudor che intanto sarà chiamato a guidare la squadra nella competizione iridata statunitense. Le facce nuove della Juventus saranno costituite da alcuni calciatori che in questa stagione erano stati mandati in prestito altrove e che hanno già fatto ritorno a Torino per preparare il Mondiale per Club. Parliamo di Rugani e Kostic che potrebbero anche non essere i soli a fare questo percorso.

Ex Serie A, Piatek firma per l’Al-Duhail

Un altro calciatore, invece, poteva far parte della spedizione bianconera almeno per quel che riguarda il Mondiale per Club, ma ha già trovato l’accordo con un club qatariota. Parliamo di Krzysztof Piatek, vecchia conoscenza del calcio italiano con le maglie di Milan, Genoa, Fiorentina e Salernitana che, a quasi 30 anni, ha deciso di trasferirsi all’Al-Duhail.

Il bomber polacco, nelle ultime stagioni protagonista in Turchia, ha già firmato con il club in cui milita anche Luiz Alberto, ex fantasista della Lazio e ripartirà da un campionato più leggero, ma sicuramente più remunerativo.