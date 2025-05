Mancate garanzie dalla società sul mercato: Simone Inzaghi ha detto basta | Lascia l’Inter dopo la finale

Simone Inzaghi può lasciare l’Inter, ecco cosa preoccupa e non convince il tecnico dei nerazzurri in vista della prossima stagione

L’Inter si è arresa al Napoli nella corsa per la vittoria del campionato. Un testa a testa che si è concluso con il trionfo della squadra di Antonio Conte, capace di approfittare delle flessioni inevitabili dei nerazzurri, impegnati sia in Coppa Italia che in Champions League.

Il club di Viale della Liberazione cercherà di alzare un trofeo in questa stagione sabato nella finale di Champions League contro il Psg. Un traguardo che certificherebbe l’ottimo lavoro svolto da Inzaghi che si è affidato a tutti gli uomini a disposizione con un turnover sistematico.

Non mancano i rimpianti per il mister che disponeva dell’organico migliore della serie A e che ha provato a non dare priorità a una competizione piuttosto che un’altra, contando sull’apporto delle seconde linee, prezioso ma mancante in alcuni momenti cruciali.

E così, a prescindere da come andrà a Monaco di Baviera, il futuro del tecnico è in bilico. Il rinnovo del contratto non è sufficiente per pensare a una sua conferma automatica e alla prosecuzione del ciclo in corso.

Simone Inzaghi può lasciare l’Inter, ecco perchè

Simone Inzaghi si aspetta delle garanzie da parte degli Oaktree per quanto riguarda il mercato. Diversi senatori lasceranno Appiano Gentile e dovranno essere sostituiti con profili all’altezza.

Eventuali sacrifici in uscita sarebbero difficili da rimpiazzare e l’ottimo clima che si è creato sia dentro che fuori il campo potrebbe essere minato da una campagna acquisti che presuppone parecchi cambiamenti.

Inzaghi teme di non riuscire a mantenere l’Inter a questo livello

Il lavoro svolto da Simone ha convinto i tifosi e la dirigenza ma i dubbi sono mossi proprio dallo stesso allenatore che deve avere le motivazioni giuste per continuare ad alzare l’asticella.

Inoltre, la ricca offerta che sta per arrivare dall’Arabia lo potrebbe fare vacillare. Con l’Inter si è imposto come uno dei migliori tecnici d’Europa e un’occasione così proficua dal punto di vista economico potrebbe non ricapitare più. Un’esperienza all’estero lo stuzzica, anche in un altro campionato, come la Premier, con il suo nome in lizza per rilanciare il Manchester United.