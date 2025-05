Accordo ufficiale con la Juventus: saluta i bianconeri ma resta in Serie A | Firma con la diretta rivale

La Juventus ufficializza la cessione di un proprio tesserato che resta in Italia e firma per una rivale dei bianconeri

Dopo aver concluso il campionato al quarto posto e avere centrato la qualificazione in Champions League, la Juventus può pianificare il futuro, con Antonio Conte sempre più vicino al ritorno alla guida dei bianconeri. Il mister pugliese, reduce dallo scudetto vinto con il Napoli, pare motivato a riportare in alto la squadra di cui è stato anche giocatore.

La rosa è competitiva e con alcuni innesti di alto livello può lottare per la vittoria della serie A, anche mettendo in preventivo gli impegni in campo internazionale che Conte non ha avuto nel suo anno all’ombra del Vesuvio.

Non è prevista una rivoluzione simile a quella che è avvenuta la scorsa estate, con molte forze fresche, alcune delle quali hanno deluso le aspettative e non hanno ripagato, in termine di prestazioni, l’investimento messo in campo dalla proprietà.

Una campagna acquisti che è stata in larga parte finanziata dalla cessione di talenti della cantera, valorizzati da Max Allegri nel suo triennio e bocciati da Thiago Motta nel corso del ritiro estivo.

Lascia la Juventus e firma per un club rivale dei bianconeri

Un’operazione di cambiamento che non si è arrestata durante la finestra di riparazione, con la cessione in prestito di Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Il centrocampista azzurro si è ben distinto nella mediana di Palladino, prendendo di fatto il posto lasciato libero da Edoardo Bove.

Con la qualificazione in Conference League dei toscani, avvenuta in modo insperato e grazie alla sconfitta della Lazio contro il Lecce, diventa obbligatorio il riscatto del giovane che lascia così, in modo ufficiale, la Continassa.

La Juventus dice addio a un pupillo di Conte

Per Antonio Conte non è una buona notizia data la stima che nutre nei suoi confronti, come testimonia il tentativo di ingaggiarlo la scorsa estate per rinforzare il Napoli in mezzo al campo.

Fagioli avrà l’occasione di giocare da titolare la prossima stagione e di lottare per essere convocato per il Mondiale, in una stagione che si prospetta di nuovo molto intensa a livello di calendario, con la Viola impegnata ancora su tre fronti.