Ribaltone Conte per il futuro: svelata la sua prossima squadra | Lo ha comunicato il tecnico

Il tecnico leccese sembrerebbe aver già concluso la sua esperienza a Napoli. Le ultime parole non lasciano spazio ad interpretazioni.

La festa continua, va avanti, sarà prolungata ancora per qualche settimana, forse mesi, probabilmente tutta l’estate, così come è buona tradizione da quelle parti. Nel frattempo, però, l’ennesima rivoluzione tecnica si sta per prospettare e sicuramente spegne un po’ gli entusiasmi di un popolo che aveva imparato ad amare già il proprio condottiero ed ora dovrà praticamente salutarlo.

Napoli è in piena estasi e delirio totale per il quarto Scudetto della storia, il più impronosticabile, il più difficile, il meno atteso, forse il più bello. La lotta punto a punto contro l’Inter degli ultime settimane, ma potremmo dire tranquillamente mesi, è stata entusiasmante e ha fatto crescere un’ansia e una voglia di esultare che da quelle parti non conosce eguali.

Il protagonista numero uno del miracolo Scudetto, soprattutto se si considera il decimo posto della scorsa stagione, non può che essere Antonio Conte, allenatore arrivato l’estate scorsa che ha subito rivoluzionato mentalità, pensieri e ambizioni di un intero gruppo che sembrava lontano anni luce dai picchi di grandezza che si erano raggiunti con Luciano Spalletti in panchina.

E, così, il tecnico leccese, seppur tra mille tempeste e diverse incomprensioni con la società e il presidente De Laurentiis, in primis, è riuscito a far tornare subito il Napoli competitivo, trovare risorse e gol inaspettati da protagonisti non del tutto attesi e far stazionare, fin dalle primissime giornata, il club azzurro tra le prime due della classifica di Serie A.

Conte, una decisione che parte da lontano

Quanto successo a gennaio, con la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain e la mancata sostituzione con calciatori funzionali al progetto, ha aperto una crepa nel rapporto tra Conte e De Laurentiis. Differenze di vedute che non si sono mai risanate e che hanno fatto sentire il tecnico leccese tradito.

Man mano che si andava avanti con la stagione, poi, Conte ha cominciato a indirizzare stilettate e frecciatine alla proprietà, al Presidente e alla piazza tutta, ma ormai aveva già preso la sua decisione di lasciare a fine stagione. Una decisione che è stata confermata dalle reazioni durante i festeggiamenti per lo Scudetto, sia al Maradona che per le vie della città.

Addio a Conte, le parole di Aurelio De Laurentiis

Separazione che poi, in ultimo, ha praticamente ufficializzato il presidente De Laurentiis che, durante la festa per le vie della città andata in scena nella giornata di lunedì, ha rilasciato delle dichiarazioni inequivocabili ai microfoni della Rai. Queste le sue parole che non lasciano spazio ad interpretazioni: “Auguro a Conte di continuare a mietere successi professionali perché è un uomo che merita rispetto. Grazie Antonio”.

Parole di ringraziamento e di stima che però diventano anche parole d’addio e che aspettano solo di essere seguite da un’ufficialità vera e propria. Ora, il Napoli si appresta ad accogliere Max Allegri come nuovo allenatore, a meno di clamorosi colpi di scena, e Antonio Conte è pronto per tornare sulla panchina della Juventus, con un triennale da 8 milioni di euro più bonus.