Incontro positivo con il Milan: l’attaccante saluta i rossoneri | Il prossimo anno sarà comunque in Serie A

Si è già dato il via ai primi vertici di calciomercato e ai primi incontri tra procuratori e dirigenti. Arrivano le prime decisioni in casa rossonera.

La stagione del Milan si è chiusa nella maniera più malinconica e avvelenata possibile, con l’ultimo match casalingo contro il Monza che è stata l’occasione per una dura contestazione di ultras e tifosi tutti contro la società e la dirigenza e che è stato il teatro di un’ultima recita andata in scena tra il silenzio ed il menefreghismo generale dei presenti.

Il Milan, d’altronde, con il suo ottavo posto finale in campionato è fuori da ogni competizione europeo e tra qualche mese comincerà la stagione addirittura nella prima metà di agosto, giocando un turno preliminare di Coppa Italia contro il Bari. Un’annata praticamente fallimentare che ha visto la sola imposizione in Supercoppa Italiana, ma anche la grande delusione della sconfitta nella finale di Coppa Italia per mano del Bologna.

Nel frattempo, però, in casa rossonera si sta cercando faticosamente di voltare pagina e si è dato avvio al nuovo progetto tecnico, con l’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo. Sarà Igli Tare, ex Lazio, il dirigente che sa di calcio e che di esso dovrà occuparsi, cercando di riportare la competenza al centro, ma soprattutto nelle logiche di Casa Milan.

Dal lavoro del dirigente albanese, ovviamente in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro formato anche da Furlani, Moncada e Ibrahimovic e che fa riferimento al proprietario, Gerry Cardinale, si sceglierà anche il nome del nuovo allenatore che per molti tifosi milanisti sarà la cartina di tornasole per capire le ambizioni del club in vista della prossima stagione.

Milan, il punto sul mercato in uscita

Nel frattempo, però, tra giocatori destinati a partire, altri che non saranno riscattati e altri ancora che torneranno, anche se soltanto di passaggio, a Milanello, ci si aspetta anche una sorta di rivoluzione tecnica e di rosa in vista della prossima stagione. Bisognerà capire il futuro di Theo Hernandez e Maignan, in scadenza di contratto nel giugno 2026, ma anche quello di Leao che sembra aver fatto il suo tempo in rossonero.

I tifosi del Milan, però, temono soprattutto per quello della vera stella della squadra, Tijjani Reijnders, che piace molto al Manchester City che pare intenzionato a mettere sul tavolo circa 70 milioni di euro per assicurarselo. A quelle cifre e con la volontà del calciatore di andare a giocare in Premier League, difficile che l’affare non vada in porto.

Asse Roma-Milano, Ghisolfi a casa Milan per Saelemaekers

Nel pomeriggio di lunedì, intanto, oltre all’annuncio ufficiale di Igli Tare si è svolto un incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi. Quest’ultimo era accompagnato anche da alcuni emissari del club giallorosso e ha voluto discutere della situazione legata ad Alexis Saelemaekers. Il belga è ancora di proprietà del Milan, ma il club capitolino vorrebbe riscattarlo.

Il Milan non ha accettato le contropartite proposte dalla Roma che si è giocata la carta Cristante e anche quella relativa a Tammy Abraham che, quindi, dopo una stagione in rossonero, torna nella Capitale. I rossoneri sono stati categorici e hanno fatto capire di accettare soltanto 20 milioni di euro cash per la cessione dell’esterno belga. Fumata grigia per ora, con le parti che si riaggiorneranno nelle prossime settimane.