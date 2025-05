Volo diretto dalla Premier: l’addio è ufficiale | Firma col top club italiano

Il top player della Premier League potrebbe proseguire la sua carriera in Italia, è nel mirino di una squadra di serie A

Il campionato è terminato da pochi giorni ma si è già iniziato a parlare della prossima stagione, con un valzer delle panchine che sta incuriosendo molti tifosi. Antonio Conte pare intenzionato a lasciare Napoli dopo la vittoria dello scudetto e a tornare alla Juventus, con Igor Tudor che guiderà la squadra fino al Mondiale per Club.

Il destino di Inzaghi all’Inter sarà deciso dopo la finale di Champions League, con le sirene arabe che si fanno insistenti e rendono probabile l’addio del mister emiliano, in grado di guidare i nerazzurri per due volte negli ultimi tre anni all’ultima gara della massima competizione europea.

L’Atalanta saluterà Gian Piero Gasperini, propenso a concludere il ciclo di nove stagioni che ha permesso ai lombardi di raggiungere i vertici del calcio italiano e diventare una presenza costante anche in campo internazionale.

A Roma sarà annunciato molto presto il successore di Claudio Ranieri che ha concluso la propria carriera da allenatore, dopo avere trascinato i giallorossi a un passo dal ritorno in Champions, conquistando più punti di tutti nel girone di ritorno.

Ha rotto con l’allenatore, la sua futura destinazione sarà in serie A

I capitolini vogliono proseguire il percorso di crescita avvenuto negli ultimi mesi e potrebbero regalare al futuro mister un colpo importante in entrata, proveniente dalla Premier League.

Il giocatore in questione è Garnacho, talento argentino che ha rotto con Amorim, tecnico del Manchester United, dopo la finale persa in Europa League, e che è pronto per continuare altrove la propria carriera.

Il talento della Premier League approda in Italia, ecco dove

Il classe 2004 di origine spagnola potrebbe trovare l’ambiente ideale per consacrarsi nella Capitale. Gli analisti olandesi di Scisports ritengono che la destinazione romana sia quella più giusta per Garnacho, dotato di qualità fuori dal comune, non del tutto espresse all’Old Trafford.

Una suggestione di mercato che fa sognare la Curva Sud, nelle frenetiche ore che anticipano l’annuncio del nuovo tecnico, un’attesa che è diventata sempre più astenuante per il caloroso popolo romanista.